Про це повідомляє німецьке видання DW.
Як вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки, “незграбність” Німеччини у питанні “Північного потоку-2” та небажання допомагати Україні з військовим озброєнням призвели до того, що ФРН опинилась у “непривабливому вигляді” перед Вашингтоном та іншими своїми партнерами.
“Німеччина вже втратила або ж ризикує втратити довіру багатьох своїх союзників. Така поведінка ФРН грає на руку Москві, де вже помітили вагання деяких німецьких політиків”, – підкреслив Ішингер.
Він додав, що останні заяви Вашингтона, Брюсселя та Києва про Німеччину викликають у нього страх.
“Було зроблено немало незграбних дій. Я не можу назвати їх неповоротними, проте репутація Берліна зазнала шкоди”, – додав глава Мюнхенської конференції.
- Нагадаємо, що міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок зазначила, що членство України в НАТО наразі “не на часі”.
- Також офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс запевнив, що газопровід “Північний потік-2” не почне працювати, якщо російські війська вдеруться в Україну.
- Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про готовність надати Україні 5 тисяч військових касок.
- Окрім цього, українські євреї звернулися до німецької влади, закликавши до відповідальності та рішучіших дій у питанні допомоги Україні.