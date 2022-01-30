Про це повідомляє німецьке видання DW.

Як вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки, “незграбність” Німеччини у питанні “Північного потоку-2” та небажання допомагати Україні з військовим озброєнням призвели до того, що ФРН опинилась у “непривабливому вигляді” перед Вашингтоном та іншими своїми партнерами.

“Німеччина вже втратила або ж ризикує втратити довіру багатьох своїх союзників. Така поведінка ФРН грає на руку Москві, де вже помітили вагання деяких німецьких політиків”, – підкреслив Ішингер.

Він додав, що останні заяви Вашингтона, Брюсселя та Києва про Німеччину викликають у нього страх.

“Було зроблено немало незграбних дій. Я не можу назвати їх неповоротними, проте репутація Берліна зазнала шкоди”, – додав глава Мюнхенської конференції.