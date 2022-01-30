Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників. На думку Ішингера, така ситуація - це наслідки нерішучих дій Німеччини на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Як вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки, “незграбність” Німеччини у питанні “Північного потоку-2” та небажання допомагати Україні з військовим озброєнням призвели до того, що ФРН опинилась у “непривабливому вигляді” перед Вашингтоном та іншими своїми партнерами.

“Німеччина вже втратила або ж ризикує втратити довіру багатьох своїх союзників. Така поведінка ФРН грає на руку Москві, де вже помітили вагання деяких німецьких політиків”, – підкреслив Ішингер.

Він додав, що останні заяви Вашингтона, Брюсселя та Києва про Німеччину викликають у нього страх.