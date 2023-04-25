Президент Чехії та ексгенерал НАТО Петр Павел зазначив, що Китаю вигідна російсько-українська війна. За його словами, не можна вірити у те, що КНР прагне стати посередником між Україною та РФ.

Про це Петр Павел розповів в інтерв’ю Politico.

Не так давно Китай запропонував свій мирний план щодо припинення російсько-української війни та запропонував стати посередником у мирних перемовинах. На Заході ініціативи Китаю здебільшого сприйняли скептично, хоча деякі країни, зокрема Франція, наголошують, що Пекін може зіграти важливу роль у мирних перемовинах.

Своєю чергою лідер Чехії твердо переконаний, що у питанні російсько-української війни Китай шукає вигоду для себе. І станом на даний час вигода полягає у продовженні бойових дій.

“Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до ряду поступок”, – зауважив він.

Петр Павел зазначив, що під час війни в Україні Китай отримує дешеві нафту та газ з Росії в обмін на своє “безмежне” партнерство.

“Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну”, – додав він.

Зауваження президента Чехії виявились передбачливими, адже через кілька годин після його інтерв’ю посол Китаю у Франції викликав обурення, заявивши, що країни колишнього Радянського Союзу “не мають ефективного статусу” в міжнародному праві — цей коментар прозвучав у відповідь на запитання про те, чи належить Крим Україні.

Хоча офіційний Пекін дистанціювався від слів свого дипломата, цей інцидент викликав бурхливу дискусію про те, чи зможе Китай колись допомогти повернути мир в Україні.

“Я не думаю, що Китай дійсно зацікавлений у розв’язанні війни за короткий час”, – сказав чеський лідер.

Павел, який минулого місяця вступив на посаду президента, сказав, що Пекін використовує війну, щоб вчитися.

“Китай щодня витягує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід”, – додав він.