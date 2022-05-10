Про це інформує американський телеканал CNN.
Виступаючи під час пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Києві, Бербок зауважила необхідності надати можливість тимчасово переміщеним особам повернутись до своїх домівок.
“Йдеться не лише про воєнну підтримку, а й про розвиток умов у містах, у громадах, щоб люди могли повернутися”, — зазначила міністерка.
Звертаючись до гострого питання поставок німецької зброї в Україну, Бербок наголосила, що спорядження озброєння унеможливить повторення воєнних злочинів росіян, які вона побачила, особливо на сході.
За її словами, постачання зброї Україні також гарантуватиме відсутність подібних злочинів в інших місцях.
- Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня перебуває в Україні з візитом, що розпочався з поїздки до Бучі.
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- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Путіна у вбивствах, брехні та віроломному спотворенні історії. Водночас наголосив на повній підтримці України.
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