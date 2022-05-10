Про це інформує американський телеканал CNN.

Виступаючи під час пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Києві, Бербок зауважила необхідності надати можливість тимчасово переміщеним особам повернутись до своїх домівок.

“Йдеться не лише про воєнну підтримку, а й про розвиток умов у містах, у громадах, щоб люди могли повернутися”, — зазначила міністерка.

Звертаючись до гострого питання поставок німецької зброї в Україну, Бербок наголосила, що спорядження озброєння унеможливить повторення воєнних злочинів росіян, які вона побачила, особливо на сході.

За її словами, постачання зброї Україні також гарантуватиме відсутність подібних злочинів в інших місцях.