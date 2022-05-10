Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була вражена свідченнями подій у місті Бучі, що на Київщині під час тимчасової окупації росіянами. Та наголосила, що постачання зброї Україні унеможливить повторення воєнних злочинів.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Виступаючи під час пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Києві, Бербок зауважила необхідності надати можливість тимчасово переміщеним особам повернутись до своїх домівок.

“Йдеться не лише про воєнну підтримку, а й про розвиток умов у містах, у громадах, щоб люди могли повернутися”, — зазначила міністерка.

Звертаючись до гострого питання поставок німецької зброї в Україну, Бербок наголосила, що спорядження озброєння унеможливить повторення воєнних злочинів росіян, які вона побачила, особливо на сході.

За її словами, постачання зброї Україні також гарантуватиме відсутність подібних злочинів в інших місцях.