Молдова звернулася до союзників із проханням зміцнити її можливості протиповітряної оборони на тлі широкомасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президентки Молдови Маї Санду.

“Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також розраховуємо отримати декілька з них”, – заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю Reuters.

Також вона зазначила, що військовий бюджет країни збільшено, і що уряд веде переговори з ЄС про системи протиповітряної оборони, також веде переговори на двосторонній основі з союзниками. Вона сказала, що відчуває, що країна в безпеці, враховуючи опір України Росії.

Варто зауважити, що Молдова звинуватила Москву в спробі використати свій вплив на сепаратистський рух у переважно російськомовному Придністров’ї, щоб дестабілізувати решту переважно румуномовної країни. Санду заявила, що те, що вона назвала дестабілізуючими зусиллями, поки що не вдалось, і що жодна зі сторін не хоче конфлікту.

“Росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство, і це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність”, – підсумувала президентка Молдови.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Молдови у суботу, 14 січня, повідомило, що після чергової масованої ракетної атаки РФ по Україні на території Молдови було виявлено уламки ракети.

Крім цього, 5 грудня, у Молдові заявили, що поблизу міста Бричани прикордонники виявили збиту російську ракету. Ракети виявили у фруктовому саду. Місто знаходиться неподалік українського кордону. Вибухонебезпечний предмет виявив прикордонник.