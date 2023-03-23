Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що у російського лідера Володимира Путіна немає найближчих планів щодо миру. Тому, глава Альянсу закликав Захід підготуватися до постачання Києву військової допомоги протягом тривалого часу.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

Столтенберг зауважив, що російський президент намагається вести “війну на виснаження”. Росія продовжуватиме активізувати свої зусилля з озброєння та все більше звертатиметься до авторитарних режимів — Північної Кореї чи Ірану, щоб отримати зброю.

Щоб протистояти такому розвитку подій, Захід мав би протягом тривалого часу постачати Україні зброю, боєприпаси та запчастини.

Потреба залишиться, тому що це війна на виснаження. Мовиться про здатність галузі надавати підтримку. Такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Франція, мають особливий обов’язок”, – наголосив він.

За словами Столтенберга, зараз Україна витрачає боєприпаси швидше, ніж їх виробляє. Однак нові договірні зобов’язання мають скоро виправити ситуацію. У військовому плані Україні потрібно дати змогу не лише захищати територію, а й відвойовувати окуповані території, переконаний глава Альянсу.

За словами Генсека, зараз Росія кидає тисячі своїх солдатів в бій, особливо в місті Бахмут на сході України, “щоб досягти мінімальних територіальних здобутків, зазнаючи великих втрат”.

Резюмуючи своє бачення ситуації, Столтенберг зауважив сподіванням, що країни НАТО візьмуть зобов’язання збільшити витрати на оборону понад поріг у 2% ВВП.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив високу оцінку “сталевого опору українського народу”, а також “безпрецедентної підтримки України” з боку держав–членів Альянсу. Він зауважив, що Путін хотів, аби “Альянс зменшився, проте, досяг зворотного результату: НАТО розширюється”.

Нещодавно прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО мають готуватися до тривалої війни РФ проти України, закликавши союзників збільшити витрати на оборону.