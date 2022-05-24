Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Наростаюча продовольча криза була основною темою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, а Бізлі був одним із головних спікерів, котрі закликали до дій. Він попередив: війна в Україні означає, що “житниця світу стає хлібною лінією світу”.
Бізлі зауважив, що 325 мільйонів осіб у всьому світі страждають від голоду, а 49 мільйонів людей у 43 країнах зараз “стукають у двері голоду”.
“Світ зіштовхується з кризою продовольчої безпеки. Це має негайний і довгостроковий характер. Якщо зараз нам важко прогодувати 7,7 мільярда, що станеться, коли у нас буде 10, 12, 13 мільярдів? Це на додаток до впливу клімату. Це набуде резонансу в усьому світі”, – зазначив він.
Він також наголосив, що поновлення уваги до продовольчої кризи – це добре, оскільки світові лідери визнають масштаб та мають рішення для розв’язання проблем.
Довідка. До повномасштабної війни постачання пшениці з України та РФ становило майже 30% світової торгівлі. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за обсягами експортером пшениці, за даними Державного департаменту США.
- Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо українських товарів.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав Туреччину допомогти розблокувати в Україні порти задля уникнення реалізації сценарію президента РФ Володимира Путіна зі створення глобального голоду у світі.
- Якщо не відновити в Україні роботу закритих портів для відвантаження зерна, то це може призвести до глобальної продовольчої кризи та голоду. Таку думку висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований нестачею продовольчих ресурсів у світі. На його думку, війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у різних частинах планети.