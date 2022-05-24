Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав президента РФ Володимира Путіна "мати серце" та відкрити порти в Україні, щоб "діти у всьому світі не голодували".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Наростаюча продовольча криза була основною темою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, а Бізлі був одним із головних спікерів, котрі закликали до дій. Він попередив: війна в Україні означає, що “житниця світу стає хлібною лінією світу”.

Бізлі зауважив, що 325 мільйонів осіб у ​​всьому світі страждають від голоду, а 49 мільйонів людей у ​​43 країнах зараз “стукають у двері голоду”.

“Світ зіштовхується з кризою продовольчої безпеки. Це має негайний і довгостроковий характер. Якщо зараз нам важко прогодувати 7,7 мільярда, що станеться, коли у нас буде 10, 12, 13 мільярдів? Це на додаток до впливу клімату. Це набуде резонансу в усьому світі”, – зазначив він.

Він також наголосив, що поновлення уваги до продовольчої кризи – це добре, оскільки світові лідери визнають масштаб та мають рішення для розв’язання проблем.

Довідка. До повномасштабної війни постачання пшениці з України та РФ становило майже 30% світової торгівлі. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за обсягами експортером пшениці, за даними Державного департаменту США.