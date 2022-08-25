У четвер, 25 серпня, міністри оборони Росії та Франції провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Reuters.

Сергій Шойгу та Себастьян Лекорню обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції – найбільшій АЕС на території Європи.

Як відомо, війська РФ захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня цього року.

Однак останніми тижнями ситуація на ЗАЕС суттєво погіршилась: окупанти регулярно обстрілюють території АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.

Водночас в обстрілах окупанти звинувачують ЗСУ. Крім цього, нещодавно військові РФ обстріляли золовідвали Запорізької атомної електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) закликала Росію якомога швидше допустити групу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС.