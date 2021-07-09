Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька запевнила, що "Нову пошту" не штрафуватимуть на понад 325 млн гривень.

Про це вона поінформувала на своїй сторінці в Facebook.

Магалецька уточнила, що напередодні “проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами”.

Штраф у понад 325 млн гривень вона назвала “неадекватним порушенню”.

“Тепер по результату. Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення. Сьогодні буду мати особисту зустріч із представниками “Нової пошти” та бізнес-спільноти. Необхідно терміново змінювати законодавство. Інакше такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях”, – наголосила Магалецька.

Вона уточнила, що “з “винуватцями” скандалу в Харківській області” Держпродспоживслужба “розбирається”.

“Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення”, – додала очільниця відомства.

Що відомо про штраф для “Нової пошти”?

Про накладення штрафу поінформували в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

У відомстві заявили, що отримали “численні звернення громадян щодо неякісного обслуговування та порушення їх прав” під час користування послугами у відділеннях “Нової Пошти” в Харкові та області.

Фахівці вирішили перевірити ці факти, тож завітали до двох відділень “Нової пошти” з позаплановою перевіркою.

В Держпродспоживслужбі стверджують, що під час перевірок “суб’єктом господарювання не були надані документи, пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду звернень громадян”.

“Таким чином ТОВ “Нова пошта” створило перешкоди службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів”, – йшлося в заяві відомства.

Відтак, на “Нову пошту” були накладені адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 копійок.

У пресцентрі Держпродспоживслужби уточнили, що штрафні санкції накладено за пошкоджені посилки.

Перший штраф у розмірі 151 млн гривень стосується розбитого акваріума, який доставляла “Нова пошта”.

Так, у січні 2021 року до Держпродспоживслужби звернувся клієнт “Нової пошти”, який заявив, що компанія відмовилася компенсувати вартість товару (розбитого акваріуму), зазначену у поштовій декларації. 15 березня працівники відомства прийшли з позаплановою перевіркою у відділення, куди доставляли акваріум, проте, за твердженням Держпродспоживслужби, керівник відділення не надав необхідні документи.

У відомстві зафіксували факт порушення закону України “Про захист прав споживачів” та попередили “Нову пошту” про накладення штрафних санкцій. Як уточнили у відомстві, “штраф, передбачений законодавством у цьому випадку, становить від 1 до 10% вартості продукції, реалізованої юридичною особою за попередній календарний місяць”.

“11 травня ТОВ “Нова пошта” листом було повідомлено про час, дату і місце розгляду справи про накладання штрафних санкцій. Однак жодних заперечень з приводу встановлених порушень не надійшло, і представники ТОВ “Нова пошта” на розгляд справи не з’явилися”, – поінформували в Держпродспоживслужбі.

Тому 28 травня ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області було винесено постанову про накладення стягнень на суму 151 мільйон гривень (що становить 10% від обсягу реалізованої продукції ТОВ “Нова пошта” за лютий 2021 року).

Другий штраф у розмірі 174 млн гривень стосується заяви громадянина, який у березні цього року поскаржився на те, що його нібито обрахували в одному з відділень у місті Чугуїв.

Зазначається, що “затребувані в ході перевірки документи так само не були надані”.