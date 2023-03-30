Голова МЗС Чехії закликав посилити допомогу Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до "максимальної допомоги" Україні у війні з РФ, що дозволить покінчити з "російським імперіалізмом".

Про це інформує Novinky.

Як повідомляється, Ліпавський переконаний, що країни Заходу повинні “зробити все можливе, щоб Україна могла захистити себе від російських окупантів. Також міністр додав, що перемога України може бути “тільки в межах територіальної цілісності та суверенітету”. Особливу увагу, на думку Ліпавського, потрібно зосередити на поверненні анексованого Криму.

“Я вважаю, що ми зобов’язані завдати сильного удару по російському імперіалізму, аби раз і назавжди відрізати колоніальні апетити РФ до крадіжки територій інших країн” – наголосив Ліпавський.

Також голова МЗС Чехії зауважив, що хоча його країна не відіграє “ключової” ролі у постачанні озброєнь для захисту України, проте вона може стати прикладом іншим державам.

“Ми пояснюємо нашу стурбованість небезпекою, яку сьогоднішня імперська Росія становить для світу. Якщо РФ переможе Україну, вона піде далі в Центральну Європу” – резюмував міністр.

Варто додати, що 29 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна “ніколи не була і не залишиться одна, бо українці борються за себе і за всіх нас”. Він пояснив, що РФ необхідно зупинити, інакше вона “піде набагато далі”.