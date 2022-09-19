Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, порада особливо стосується родин із дітьми та маломобільних осіб. Для евакуації потрібно:

Звернутися до Херсонської ОВА на “гарячу лінію” за номером +0800330951 або написати у чат-бот;

Спеціалісти сформують заявку, коли їм повідомлять про намір евакуюватися;

Пізніше з вами зв’яжуться, аби передати деталі евакуації;

Прийти до евакуаційного транспорту у зазначений час і місце.

Під час формування заявки варто вказати індивідуальні гуманітарні потреби.

Держава буде виплачувати українцям грошову допомогу у розмірі 2 тисяч гривень для дорослого та 3 тисяч гривень для людей з інвалідністю та дітей за умови отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Жителі області також можуть подати заявки на отримання грошової допомоги від Міжнародних організацій за посиланням.