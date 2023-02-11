Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу на очільника слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, який сприяє масовим репресіям у захоплених районах України й повідомила йому про підозру.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Під час слідчих дій правоохоронці задокументували його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.

За даними СБУ, посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо придушення руху опору в Україні.

Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини східних та південних областей України. Про це він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах.

Російському високопосадовцю інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Зазначимо, що нещодавно працівники Служби безпеки України повідомили про підозру двом поплічникам гауляйтера Володимира Сальдо. Серед них — ексголова правління місцевого текстильного комбінату Сергій Рибачок та депутат від забороненої партії “ОПЗЖ” Віктор Разумний.

Спецслужбовці зібрали обґрунтовані докази вини ще двох керівників окупаційної “адміністрації” у тимчасово захопленій росіянами частині Херсонської області.

Один з них – ексголова правління місцевого текстильного комбінату Рибачок, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав росіян. Після окупації обласного центру він добровільно вступив до лав окупаційної адміністрації.Там за особистої протекції гауляйтера Володимира Сальдо його призначили так званим “першим заступником міського голови” Херсона. Щоби замаскуватися, підозрюваний вигадав собі псевдонім Ушинський Семен Анатолійович, яким підписував “розпорядчі” документи окупаційного “органу”.

Зокрема, це стосувалося “передачі” у власність країни-агресора більшості місцевих промислових підприємств, лікарень, банків та об’єктів енергетики, – додали у спецслужбі.

Ще один викритий зловмисник – депутат Генічеської міської ради від забороненої партії “ОПЗЖ” Разумний, який після окупації району погодився очолити окупаційну “адміністрацію”.

Він брав безпосередню участь в організації псевдореферендуму на півдні України та сприяв примусовій паспортизації місцевих жителів. Також колаборант збирав інформацію про учасників руху опору в регіоні та “доповідав” про них до російських каральних органів, – пишуть в СБУ,

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.