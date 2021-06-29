Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Так, на запитання, чи потрібно зробити вакцинацію від основних хвороб обов’язковою, Кузін відповів ствердно.

“На моє переконання, так. На жаль, попри всі зусилля, останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями. Останній спалах кору, складна ситуація з поліомієлітом, до того були випадки спалахів дифтерії. Всі ці випадки об’єднує те, що була сформована велика когорта невакцинованих дітей. Вони невакциновані зокрема через активне пропагування, що вакцинуватися не треба. Прикро, коли такі настрої має медик”, – зазначив головний санлікар.

На його думку, паралельно з обов’язковою вакцинацією варто запровадити відповідальність медиків за поширення неправдивих відомостей про неї, а також посилити відповідальність за підробку довідок про щеплення.

“Я би одночасно з обов’язковою вакцинацією впроваджував відповідальність медпрацівника за поширення неправдивих відомостей про вакцинацію. А також посилював відповідальність за підробку довідок про вакцинацію. Під час останнього спалаху кору фіксували випадки видавання підроблених довідок про щеплення або фіктивні записи про те, що вакцинація була проведена. Від факту проведення вакцинації іноді залежить навіть медична тактика, коли людина захворіє. Тому ці відомості не можна підроблювати за будь-яких обставин”, – наголосив Кузін.

Він уточнив, що в електронній системі охорони здоров’я “буде окремий модуль про вакцинацію”, а тому підробити запис “стане вкрай складно”.

У головного санлікаря також запитали, чи варто, на його думку, карати за відмову від вакцинації. У відповідь Кузін нагадав про рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти.

Він зазначив, що підтримує вказане рішення, і додав, що невакциновані діти можуть обрати дистанційний формат навчання.

“Я б зважав на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів. Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо”, – заявив Кузін.

Що стосується дорослих, головний санлікар наголосив, що вакцинація має бути обов’язковою для працівники освіти і сфери обслуговування. На думку Кузіна, без щеплень таких працівників не можна допускати на робочі місця.

“У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко, і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини”, – повідомив Кузін.