Відповідний пост в твітер опублікувала заступник Генерального директорату з питань політики сусідства і переговорів по розширенню Європейської комісії Катаріна Матернова.

Матернова відреагувала на пост шведського економіста та дипломата Андерса Ослунда, присвячений підписанню Президентом Зеленським нового Виборчого кодексу. Дипломат назвав його “чудовим”.

“Гарні новини про виборчу реформу з України!”, — прокоментувала представниця Єврокомісії.

Нагадаємо, 19 грудня парламент підтримав оновлений Виборчий кодекс, який уніфікує правила проведення всіх виборів: президентських, парламентських, місцевих. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками. 28 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс (законопроєкт №0978), прийнятий з урахуванням його пропозицій.