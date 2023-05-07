Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Так, на тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока.
У пресслужбі закликали не нехтувати правилами безпеки, дослухатися сигналів повітряної тривоги. Водночас не сповіщати ворога про роботу наших систем ППО і результати влучань.
Пам’ятайте правила гібридної війни”, – зазначили у повідомленні.
Вдень 7 травня у Чорному морі корабельне угруповання ворога складалося з 12 одиниць.
Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські війська застосовують різні тактики обстрілів, намагаючись виснажити та обійти українську систему протиповітряної оборони.
Водночас додала вона, окупанти не відмовились від намагань зруйнувати українську енергосистему. Це, за словами Гуменюк, пов’язано з настроями росіян, котрі жаліються, що українцям не вимикають електроенергію під час ракетних обстрілів.
- Минулої доби росіяни обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого пошкоджено будівлю магазину, пам’ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.
- Над Києвом, вночі, 7 травня, українські військові засобами протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотний літальний апарат Росії.
- 7 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що у травні та червні Україна готується до нового постачання необхідного озброєння для ЗСУ.