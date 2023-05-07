Станом на вечір 7 травня у ворожому корабельному угрупованні з 17 одиниць у Чорному морі продовжують чергування чотири надводних ракетоносії. Готовність 32 "Калібрів" до застосування.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Так, на тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока.

У пресслужбі закликали не нехтувати правилами безпеки, дослухатися сигналів повітряної тривоги. Водночас не сповіщати ворога про роботу наших систем ППО і результати влучань.

Пам’ятайте правила гібридної війни”, – зазначили у повідомленні.

Вдень 7 травня у Чорному морі корабельне угруповання ворога складалося з 12 одиниць.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські війська застосовують різні тактики обстрілів, намагаючись виснажити та обійти українську систему протиповітряної оборони.

Водночас додала вона, окупанти не відмовились від намагань зруйнувати українську енергосистему. Це, за словами Гуменюк, пов’язано з настроями росіян, котрі жаліються, що українцям не вимикають електроенергію під час ракетних обстрілів.