Про це мовилося під час відеозвернення глави держави.
Він зауважив, що цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українцям. Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Зеленський подякував за кожне рішення партнерів на підтримку України.
Також обговорюється зброя, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру.
Дуже детально опрацьовуємо й з іншими нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі. Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обовʼязково повідомлю”, – зазначив президент.
Окрім цього, глава держави розповів, що нині триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві.
3 травня після тижнів переговорів посли ЄС нарешті узгодили деталі угоди на 1 мільярд євро щодо закупівлі вкрай необхідних Україні боєприпасів.
24 квітня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися “найближчими днями”.
Зауважимо, 7 травня Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів зустріч з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Сторони зокрема обговорили ситуацію на фронті. Залужний зауважив на сподіванні, що у майбутньому усі партнери ухвалять правильне рішення й Україна отримає літаки F-16.
- 4 травня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що поки що не вдалося досягти єдиної позиції у питанні постачання Україні сучасних літаків, проте, він упевнений, що це – “лише питання часу”.
- 12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повторив прохання України про винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності від США безпосередньо до міністра оборони Ллойда Остіна на початку зустрічі в Пентагоні.
- Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив 39 атак.