7 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що у травні та червні Україна готується до нового постачання необхідного озброєння для ЗСУ.

Про це мовилося під час відеозвернення глави держави.

Він зауважив, що цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українцям. Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Зеленський подякував за кожне рішення партнерів на підтримку України.

Також обговорюється зброя, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру.

Дуже детально опрацьовуємо й з іншими нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі. Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обовʼязково повідомлю”, – зазначив президент.

Окрім цього, глава держави розповів, що нині триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві.

3 травня після тижнів переговорів посли ЄС нарешті узгодили деталі угоди на 1 мільярд євро щодо закупівлі вкрай необхідних Україні боєприпасів.

24 квітня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися “найближчими днями”.

Зауважимо, 7 травня Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів зустріч з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Сторони зокрема обговорили ситуацію на фронті. Залужний зауважив на сподіванні, що у майбутньому усі партнери ухвалять правильне рішення й Україна отримає літаки F-16.