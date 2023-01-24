Очільник Міністерства юстиції України Денис Малюська нагадав про наявність платних камер в українських СІЗО.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, законодавча та виконавчі гілки влади “до цього готувались задовго до того, як це стало мейнстримом”.

Він нагадав, що здійснити оплату за камеру у СІЗО можна на сайті онлайн будинку юстиції, а також про “подарункові сертифікати” на покращені камери.

Варто зауважити, що Малюська не уточнив, кого стосується його нагадування щодо платних камер у СІЗО.

Найімовірніше, його пост стосується низки корупційних скандалів в українському уряді та заяви глави провладної фракції “Слуга народу” Давіда Арахамії про “активні посадки” вже навесні.