Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі окупантів встановити місцезнаходження бойових позицій українських військ поблизу південного фронту. Під час спецоперації затримано мешканця Миколаєва, який, крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.













Готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву – СБУ знешкодила російського агента // 7 фото

Інформацію ворог планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів міст та вчинення диверсій на півдні України.

Раніше надані зловмисником дані росіяни використали щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня.

Співробітники російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності залучили мешканця Миколаєва, який підтримував повномасштабну агресію РФ та виправдовував військові злочини загарбників.

Окрім цього, ворожий агент вивчав суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Про одержану інформацію він “доповідав” напряму своїм російським кураторам або через “зв’язкового”. Ним виявився місцевий житель, який був завербований ФСБ, і з 2014 року перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини.

Жителя Миколаєва затримано та повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).