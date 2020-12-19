Гра з вірусом, або як президент Зеленський ігнорує масковий режим

Попри пандемію коронавірусу президент України Володимир Зеленский дозволяв собі нехтувати протиепідеміологічними заходами. Зокрема, його часто критикували за відсутність маски у громадських місцях та під час робочих зустрічей. Не минуло й місяця, відколи Зеленський отримав негативний тест на коронавірус та заявив про одужання.

#Букви розповідають, чи звик президент носити маски.

Щодня президент бере участь у робочих зустрічах, конференціях, масових заходах. Інколи гарант все ж з’являється на публіці у масці, однак це буває вкрай рідко.

Наприклад, 5 грудня президент взяв участь у відкритті пам’ятника легендарному українському космонавту, Герою України Леоніду Каденюку. Це була одна із перших публічних появ Зеленського після одужання, тому він був у масці.

У той же день він нагороджував військових у Військово-медичному клінічному лікувально-реабілітаційному центрі. Цього разу Зеленський забув про масковий режим, хоча військові були у масках.

У День Збройних сил Верховний головнокомандувач знову забув про маску, хоча серед військовослужбовців активно поширюється коронавірус.

Проте деякі персональні зустрічі президент все ж проводить у масці. Приміром, голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка він призначав з дотриманням протиепідеміологічних норм.

Однак Зеленський нехтує масковим режимом навіть під час міжнародних зустрічей. Ось, до прикладу, фото з церемонії прийняття вірчих грамот у послів Узбекистану, Норвегії, Єгипту, Австралії, Таджикистану, Пакистану, Ємену, Філіппін, Йорданії, Таїланду та Монголії. При цьому усі гості були у масках.

Перша леді Олена Зеленська, яка теж перехворіла на коронавірус, схоже, бере приклад з чоловіка. Декілька останніх публічних появ першої леді були без маски.

Напередодні Різдвяних свят сім’я Зеленський вирішила за допомогою відеоролику запросити українців до новорічних локацій біля Офісу президента. Так, на сторінці президента з’явилося атмосферне відео, на якому Зеленські з киянами зібралися для запалювання ялинки. Однак президент та перша леді вирішили знову проігнорувати масковий режим. До речі, так само зробили й деякі глядачі.

Сьогодні ж Володимир та Олена зустрілися зі скаутами, які принесли їм Вифлеємський вогонь. Президент та перша леді зустріли скаутів тепло, без дистанції та масок.

Очевидно, Зеленські впевнені, що у них є імунітет до коронавірусу, оскільки вони вже подолали цю хворобу. Однак, 11 грудня на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні дедалі частіше фіксують повторне зараження коронавірусом. Це означає, що кожен, і навіть президент з дружиною, може інфікуватися знову.

“Ми почали фіксувати таких хворих, які вдруге хворіють на COVID-19, і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, в тому числі, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге”, – зазначив тоді Степанов.

Важливо, що очільник МОЗ закликав українців дотримуватися карантинних правил і рекомендацій, “незалежно від того, перехворіли ви чи ні”.

(На відео – з 21:35)

Зазначимо, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження штрафів за неносіння захисних масок у громадських місцях.

Згідно із законом, перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).

Згідно із поясненням МОЗ, українці повинні носити маски у громадських місцях. Зокрема, маються на увазі:

ліфти і таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики;

приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об’єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо;

закриті спортивні споруді;

сквери, парки;

всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Відповідно, президент повинен проводити робочі зустрічі та відвідувати громадські місця та заходи у масці, але наполегливо продовжує ігнорувати цю норму, навіть під час зустрічі з дітьми.

У суботу, 19 грудня, президент Володимир Зеленський спільно з першою леді зустрілися із представниками скаутських організацій.