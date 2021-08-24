З нагоди 30-ї річниці Незалежності України центральною вулицею столиці проїхала механізована військова техніка Збройних сил України, Держприкордонслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та ін.

Про це повідомляють #Букви.

Першою на параді проїхала колона багатоцільових бронетранспортерів 4х4 “Oncilla”, що є польською ліцензійною версією українських багатоцільових бронетранспортерів “Дозор-Б”.

Також глядачі змогли побачити: бронетранспортери БТР-4Е, броньовану машину “Козак-2М1”, 120-мм мобільні мінометні комплекси на базі бронеавтомобіля “Барс-8”, БМП-1ТС та інші.

Трохи військової техніки з Параду pic.twitter.com/7usZv5EDan — Букви (@Bykvu) August 24, 2021

Снігоболотоходи “Богун”. Їх використовують, зокрема, і під час пошуково-рятувальних робіт у Карпатах.

Піротехнічні машини легкого типу “Козак” ДСНС України, спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу (САРМ-Л) та автоцистерни пожежні АЦ-8-50:

Основний бойовий танк Збройних сил України – “Оплот”.

Хрещатиком проїхалися ракетні комплекси залпового вогню “Вільха” та береговий комплекс “Нептун”.

Також на Дніпрі кияни та гості столиці змогли побачити оперативно-рятувальні катери:

Катери Збройних сил України:

Фото: #Букви