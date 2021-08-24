Про це повідомляють #Букви.
Першою на параді проїхала колона багатоцільових бронетранспортерів 4х4 “Oncilla”, що є польською ліцензійною версією українських багатоцільових бронетранспортерів “Дозор-Б”.
Також глядачі змогли побачити: бронетранспортери БТР-4Е, броньовану машину “Козак-2М1”, 120-мм мобільні мінометні комплекси на базі бронеавтомобіля “Барс-8”, БМП-1ТС та інші.
Трохи військової техніки з Параду pic.twitter.com/7usZv5EDan
— Букви (@Bykvu) August 24, 2021
Снігоболотоходи “Богун”. Їх використовують, зокрема, і під час пошуково-рятувальних робіт у Карпатах.
Піротехнічні машини легкого типу “Козак” ДСНС України, спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу (САРМ-Л) та автоцистерни пожежні АЦ-8-50:
Основний бойовий танк Збройних сил України – “Оплот”.
Хрещатиком проїхалися ракетні комплекси залпового вогню “Вільха” та береговий комплекс “Нептун”.
Також на Дніпрі кияни та гості столиці змогли побачити оперативно-рятувальні катери:
Катери Збройних сил України:
Фото: #Букви
- 24 серпня на параді центром столиці урочисто пройшли військовослужбовці України та країн-партнерів і союзників нашої держави.
- 24 серпня над Хрещатиком пролетіли військові та транспортні літаки України та країн-партнерів.