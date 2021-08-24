Про це повідомляють #Букви.

Першою на параді проїхала колона багатоцільових бронетранспортерів 4х4 “Oncilla”, що є польською ліцензійною версією українських багатоцільових бронетранспортерів “Дозор-Б”.

Також глядачі змогли побачити: бронетранспортери БТР-4Е, броньовану машину “Козак-2М1”, 120-мм мобільні мінометні комплекси на базі бронеавтомобіля “Барс-8”, БМП-1ТС та інші.

військова техніка_парад

військова техніка_парад

Снігоболотоходи “Богун”. Їх використовують, зокрема, і під час пошуково-рятувальних робіт у Карпатах. військова техніка_парад_Богун

Піротехнічні машини легкого типу “Козак” ДСНС України, спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу (САРМ-Л) та автоцистерни пожежні АЦ-8-50: військова техніка_парад

Основний бойовий танк Збройних сил України – “Оплот”. військова техніка_парад військова техніка_парад

Хрещатиком проїхалися ракетні комплекси залпового вогню “Вільха” та береговий комплекс “Нептун”.

Також на Дніпрі кияни та гості столиці змогли побачити оперативно-рятувальні катери:

катери_парад на Дніпрі катери_парад на Дніпрі

катери_парад на Дніпрі

Катери Збройних сил України:

катери_парад на Дніпрі

Фото: #Букви

  • 24 серпня на параді центром столиці урочисто пройшли військовослужбовці України та країн-партнерів і союзників нашої держави.
  • 24 серпня над Хрещатиком пролетіли військові та транспортні літаки України та країн-партнерів.