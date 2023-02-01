Про це повідомив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко у Twitter, опублікувавши відповідну заяву.
Він звернувся до мешканців Києва із закликом позбавити місто російських назв. Зокрема, йдеться про Повітрофлотського проспект. У зверненні, яке поширив Огризко, зазначається, що його варто перейменувати на “проспект Європейського Союзу”.
“Дорогі кияни, прийшов час нарешті позбавити наші вулиці, парки й сквери російського минулого. Воно приносило нам лише трагедії. Наше майбутнє — європейське. То ж наближаймо його усіма можливими засобами, навіть у назвах. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО!”, — написав Огризко.
Дорогі кияни,
Прийшов час нарешті позбавити наші вулиці, парки і сквери російського минулого. Воно приносило нам лише трагедії. Наше майбутнє – європейське. То ж давайте наближати його усіма можливими засобами, навіть у назвах. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО! pic.twitter.com/ELSjoTjeO8
— Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) January 31, 2023
Підписанти заяви звернулися до Експертної ради, до депутатів Київської міської ради та всіх киян “відобразити рух України до Європейського Союзу у назвах вулиць Києва”. Ініціатори вважають, що найкращим варіантом стало б перейменування вулиць, назви яких пов’язані з радянським минулим, а тим більше збройними силами агресора.
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До прикладу Повітрофлотський проспект отримав в знак розвитку та зміцнення Червоного повітряного флоту.
“Правонаступники цього “флоту” нині обстрілюють Київ, вбиваючи людей і руйнуючи інфраструктуру. Переконані, що возвеличенню агресорів і убивць не місце на вулицях Києва. Тому пропонуємо перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.
Ініціативу підтримали політолог Михайло Басараб, учасник російсько-української війни Мирослав Гай, правозахисник Йосип Зісельс, громадські діячі Михайло Гончар та Андрій Левус та журналіст Сергій Квіт.
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