Напередодні Саміту Україна-ЄС громадські діячі звернулися до жителів Києва та місцевої влади із закликом підтримати перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Європейського Союзу.

Про це повідомив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко у Twitter, опублікувавши відповідну заяву.

Він звернувся до мешканців Києва із закликом позбавити місто російських назв. Зокрема, йдеться про Повітрофлотського проспект. У зверненні, яке поширив Огризко, зазначається, що його варто перейменувати на “проспект Європейського Союзу”.

“Дорогі кияни, прийшов час нарешті позбавити наші вулиці, парки й сквери російського минулого. Воно приносило нам лише трагедії. Наше майбутнє — європейське. То ж наближаймо його усіма можливими засобами, навіть у назвах. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО!”, — написав Огризко.

Дорогі кияни,

Прийшов час нарешті позбавити наші вулиці, парки і сквери російського минулого. Воно приносило нам лише трагедії. Наше майбутнє – європейське. То ж давайте наближати його усіма можливими засобами, навіть у назвах. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО! pic.twitter.com/ELSjoTjeO8 — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) January 31, 2023

Підписанти заяви звернулися до Експертної ради, до депутатів Київської міської ради та всіх киян “відобразити рух України до Європейського Союзу у назвах вулиць Києва”. Ініціатори вважають, що найкращим варіантом стало б перейменування вулиць, назви яких пов’язані з радянським минулим, а тим більше збройними силами агресора.

До прикладу Повітрофлотський проспект отримав в знак розвитку та зміцнення Червоного повітряного флоту.

“Правонаступники цього “флоту” нині обстрілюють Київ, вбиваючи людей і руйнуючи інфраструктуру. Переконані, що возвеличенню агресорів і убивць не місце на вулицях Києва. Тому пропонуємо перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.

Ініціативу підтримали політолог Михайло Басараб, учасник російсько-української війни Мирослав Гай, правозахисник Йосип Зісельс, громадські діячі Михайло Гончар та Андрій Левус та журналіст Сергій Квіт.