Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.
- Із Запоріжжя до Маріуполя Донецької області
Маршрут містить Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш та Маріуполь. Курсування буде здійснюватися з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Гуманітарний вантаж та автобуси для цивільних будуть супроводжувати церковнослужителі з Бердянська.
- З міста Пологи Запорізької області у напрямку міста Запоріжжя
Автобуси будуть курсувати по маршруту Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя. Гуманітарний вантаж та автобуси продовжать шлях після ночівлі на маршруті у селищі Лугове.
- Із селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області до міста Київ
“Зелений коридор” організують за напрямком Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Для цього маршруту скерують автобуси з Києва.
- З селища Андріївка Київської області до міста Житомира
Гуманітарний вантаж і автобуси будуть їхати у напрямку Андріївка – Липівка – Макарів – Небілиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир. Також маршрут створили для тих, хто виїжджає із Білої Церкви: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів – Андріївка.
- З Макарова Київської області до міста Житомира
Цей маршрут охоплює сім населених пунктів: Макарів – Небілиця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир. Частину людей евакуюватимуть автобусами із Білої Церкви — Ковалівки – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів.
- З Бородянки Київської області до міста Житомира
Маршрут охоплює напрямок від Бородянки – Пісковки – Малини – Радомишля до Житомира. Евакуаційні автобуси продовжать прямувати з Пісківки до Бородянки.
- Із села Світильня Київської області у напрямку міста Бровари
Автобуси курсуватимуть по маршруту: Світильня – Плоське – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари. Автобуси для людей скерують за маршрутом із міста Бровари.
- Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ
Евакуаційні автобуси відправлять від Києва. Вони будуть курсувати у напрямку Перемога – Лукянівка – Лукаші – Корніївка – Надра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ.
- Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари
Евакуаційні маршрути стартують від Броварів. Вони будуть курсувати за наступним розкладом: Велика Димерка – Сільська рада – вул. Бобрицька 1, рух по вул. Броварська – поворот на Польову – вихід на село Зоря – Гоголів, Красилівка – Бровари “ЖД Вокзал”.
- З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області
Гуманітарні автобуси для людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман.
- З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов’янська Донецької області
Маршрут буде наступний: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ (через Бахмут).
- З міста Попасна Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області
Цей маршрут охоплює три населених пункти: Попасна – Бахмут – Слов’янськ.
- Із селища Гірське Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області
Автобуси для евакуації людей будуть курсувати за напрямком: Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов’янськ.
- З міста Щастя Луганської області до міста Слов’янська Донецької області
Евакуаційні маршрути стартують від Щастя – Новоайдар – Сєверодонецьк – Лисичанськ до Слов’янська.
- Нагадаємо, Білоруські та російські вантажівки перевозять продукти та техніку для агресора. Через це українці протестують на прикордонному переході в Кукуриках (район Біла Підляска, Польща). Вони хочуть поширити санкції і на автомобільний транзит.
- Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Цього разу під ударом опинився житловий будинок на Оболоні та завод “Антонов” у Києві.
- Багами долучилися до санкції проти росіян та білорусів через напад на Україну. Центробанк заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції особам, яких торкнулися обмеження Заходу.
- Міністерство фінансів РФ через санкції втратило доступ до половини своїх золотовалютних резервів – $300 млрд. Загальний обсяг резервів складає близько $640 мільярдів.