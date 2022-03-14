Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

  • Із Запоріжжя до Маріуполя Донецької області

Маршрут містить Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш та Маріуполь. Курсування буде здійснюватися з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Гуманітарний вантаж та автобуси для цивільних будуть супроводжувати церковнослужителі з Бердянська.

  •  З міста Пологи Запорізької області у напрямку міста Запоріжжя

Автобуси будуть курсувати по маршруту Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя. Гуманітарний вантаж та автобуси продовжать шлях після ночівлі на маршруті у селищі Лугове.

  • Із селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області до міста Київ

“Зелений коридор” організують за напрямком Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Для цього маршруту скерують автобуси з Києва.

  • З селища Андріївка Київської області до міста Житомира

Гуманітарний вантаж і автобуси будуть їхати у напрямку Андріївка – Липівка – Макарів – Небілиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир. Також маршрут створили для тих, хто виїжджає із Білої Церкви: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів – Андріївка.

  • З Макарова Київської області до міста Житомира

Цей маршрут охоплює сім населених пунктів: Макарів – Небілиця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир. Частину людей евакуюватимуть автобусами із Білої Церкви — Ковалівки – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів.

  • З Бородянки Київської області до міста Житомира

Маршрут охоплює напрямок від Бородянки – Пісковки – Малини – Радомишля до Житомира. Евакуаційні автобуси продовжать прямувати з Пісківки до Бородянки.

  • Із села Світильня Київської області у напрямку міста Бровари

Автобуси курсуватимуть по маршруту: Світильня – Плоське – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари. Автобуси для людей скерують за маршрутом із міста Бровари.

  • Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ

Евакуаційні автобуси відправлять від Києва. Вони будуть курсувати у напрямку Перемога – Лукянівка – Лукаші – Корніївка – Надра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ.

  • Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари

Евакуаційні маршрути стартують від Броварів. Вони будуть курсувати за наступним розкладом: Велика Димерка – Сільська рада – вул. Бобрицька 1, рух по вул. Броварська – поворот на Польову – вихід на село Зоря – Гоголів, Красилівка – Бровари “ЖД Вокзал”.

  • З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області

Гуманітарні автобуси для людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман.

  • З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов’янська Донецької області

Маршрут буде наступний: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ (через Бахмут).

  • З міста Попасна Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області

Цей маршрут охоплює три населених пункти: Попасна – Бахмут – Слов’янськ.

  • Із селища Гірське Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області

Автобуси для евакуації людей будуть курсувати за напрямком: Гірське  – Лисичанськ – Бахмут – Слов’янськ.

  • З міста Щастя Луганської області до міста Слов’янська Донецької області

Евакуаційні маршрути стартують від Щастя – Новоайдар – Сєверодонецьк – Лисичанськ до Слов’янська.