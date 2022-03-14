В Україні у зв'язку з агресією РФ організували гуманітарні коридори для евакуації мирного населення з небезпечних місць. Сьогодні будуть функціонувати 14 напрямків.

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

Із Запоріжжя до Маріуполя Донецької області

Маршрут містить Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш та Маріуполь. Курсування буде здійснюватися з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Гуманітарний вантаж та автобуси для цивільних будуть супроводжувати церковнослужителі з Бердянська.

З міста Пологи Запорізької області у напрямку міста Запоріжжя

Автобуси будуть курсувати по маршруту Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя. Гуманітарний вантаж та автобуси продовжать шлях після ночівлі на маршруті у селищі Лугове.

Із селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області до міста Київ

“Зелений коридор” організують за напрямком Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Для цього маршруту скерують автобуси з Києва.

З селища Андріївка Київської області до міста Житомира

Гуманітарний вантаж і автобуси будуть їхати у напрямку Андріївка – Липівка – Макарів – Небілиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир. Також маршрут створили для тих, хто виїжджає із Білої Церкви: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів – Андріївка.

З Макарова Київської області до міста Житомира

Цей маршрут охоплює сім населених пунктів: Макарів – Небілиця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир. Частину людей евакуюватимуть автобусами із Білої Церкви — Ковалівки – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів.

З Бородянки Київської області до міста Житомира

Маршрут охоплює напрямок від Бородянки – Пісковки – Малини – Радомишля до Житомира. Евакуаційні автобуси продовжать прямувати з Пісківки до Бородянки.

Із села Світильня Київської області у напрямку міста Бровари

Автобуси курсуватимуть по маршруту: Світильня – Плоське – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари. Автобуси для людей скерують за маршрутом із міста Бровари.

Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ

Евакуаційні автобуси відправлять від Києва. Вони будуть курсувати у напрямку Перемога – Лукянівка – Лукаші – Корніївка – Надра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ.

Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари

Евакуаційні маршрути стартують від Броварів. Вони будуть курсувати за наступним розкладом: Велика Димерка – Сільська рада – вул. Бобрицька 1, рух по вул. Броварська – поворот на Польову – вихід на село Зоря – Гоголів, Красилівка – Бровари “ЖД Вокзал”.

З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області

Гуманітарні автобуси для людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман.

З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов’янська Донецької області

Маршрут буде наступний: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ (через Бахмут).

З міста Попасна Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області

Цей маршрут охоплює три населених пункти: Попасна – Бахмут – Слов’янськ.

Із селища Гірське Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області

Автобуси для евакуації людей будуть курсувати за напрямком: Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов’янськ.

З міста Щастя Луганської області до міста Слов’янська Донецької області

Евакуаційні маршрути стартують від Щастя – Новоайдар – Сєверодонецьк – Лисичанськ до Слов’янська.