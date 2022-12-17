Гвардійці спільно з побратимами зі Збройних сил України проводять спільні навчання на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

У повідомленні зазначається, що українські військові продовжують невпинно тренуватись на Рівненщині. За словами командування угрупування військ Волинь, ситуація, зараз, повністю контролюється українськими військами.

Відтак, позиції українських військових відвідав командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, який проінспектував, як саме буде відбуватись захист стратегічних енергетичних об’єктів та перевірив готовність військових до відсічі ворогу

Зазначимо, що у США вирішили розширити підготовку для бійців Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден.

Розширення підготовки має відбутися на американській базі у німецькому Графенвері. У межах навчань мають намір збільшити кількість військових та оновити тактику.

Розширена підготовка надасть можливість американським інструкторам навчати по одному українському батальйону щомісяця. Це приблизно від 600 до 800 військовослужбовців. На сьогодні щомісяця навчання можуть проходити у середньому 300 військових.

Американські інструктори будуть навчати українських захисників більш просунутій тактиці бою. Серед цього “колективне тренування”, як координація маневрів наземної піхоти за артилерійської підтримки.

Крім того, вже з першого січня 2023 року близько 19 200 українських солдатів пройдуть військову підготовку у Великій Британії.

За словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, за вісім років війни інструктори з Великої Британії навчили близько 25 тисяч українських офіцерів і солдатів, перебуваючи в Україні. До нового року вже завершиться підготовка майже 10 тисяч українських військових. А починаючи з 1 січня, ще 19 200 солдатів і офіцерів будуть навчені на території Великої Британії.