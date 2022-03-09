9 березня народний депутат Євгеній Шевченко заявив, що поширена нещодавно інформація про те, що його затримала СБУ під час спроби виїхати з України, не відповідає дійсності. Раніше його виключили з фракції "Слуга народу".

Відповідне повідомлення нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Євгеній Шевченко зазначив, що він певний час був не на зв’язку, а коли побачив в інтернеті “цю нісенітницю – був здивований”. Та намагався спростувати інформацію про його затримання на кордоні з Польщею.

“Офіційно повідомляю: я добровільно вступив у Збройні сили України. І зараз проходжу службу у військовій частині А0515. Україна непереможна! Разом до перемоги!” – заявив нардеп.

Окрім цього, він змінив головну світлину профілю на підтвердження своїх слів.

Варто зауважити, що користувачі соцмереж не надто повірили у слова нардепа та наголосили, що не хотіли б опинитись в одному підрозділі з ним у лавах ЗСУ.