Відповідне повідомлення нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Євгеній Шевченко зазначив, що він певний час був не на зв’язку, а коли побачив в інтернеті “цю нісенітницю – був здивований”. Та намагався спростувати інформацію про його затримання на кордоні з Польщею.
“Офіційно повідомляю: я добровільно вступив у Збройні сили України. І зараз проходжу службу у військовій частині А0515. Україна непереможна! Разом до перемоги!” – заявив нардеп.
Окрім цього, він змінив головну світлину профілю на підтвердження своїх слів.
Варто зауважити, що користувачі соцмереж не надто повірили у слова нардепа та наголосили, що не хотіли б опинитись в одному підрозділі з ним у лавах ЗСУ.
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