Народний депутат Сергій Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабаря, заявив, що не отримував повістку на допит, дізнався про все з інтернету і здивований оголошенням його у розшук.

Про це депутат написав у Facebook.

“Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях”, – йдеться у дописі.

Адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко повідомила, що нардеп31 січня на виклик детектива НАБУ не прибув, бо перебував у лікарні, про що НАБУ письмово проінформовано через канцелярію та телефоном.

Раніше Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук народного депутата від партії “Слуга народу” Сергія Кузьміних.

Нардепа викритого на хабарництві, а саме одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він систематично не з’являвся на виклики правоохоронних органів, відсутній за місцем проживання, а також переховується від детективів НАБУ.

Його заскочили “на гарячому” ще 28 січня 2022 року, а 31 січня 2022 року Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру.

Сам депутат раніше звернувся до голови партії “Слуга народу” Олени Шуляк та до голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії з проханням про тимчасове виключення зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведена його невинуватість.

Депутат уже набув статусу підозрюваного і має прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою. Однак, за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Кузьміних проігнорував три виклики на заплановані слідчі дії.