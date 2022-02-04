Про це депутат написав у Facebook.
“Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях”, – йдеться у дописі.
Адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко повідомила, що нардеп31 січня на виклик детектива НАБУ не прибув, бо перебував у лікарні, про що НАБУ письмово проінформовано через канцелярію та телефоном.
Раніше Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук народного депутата від партії “Слуга народу” Сергія Кузьміних.
Нардепа викритого на хабарництві, а саме одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він систематично не з’являвся на виклики правоохоронних органів, відсутній за місцем проживання, а також переховується від детективів НАБУ.
Його заскочили “на гарячому” ще 28 січня 2022 року, а 31 січня 2022 року Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру.
Сам депутат раніше звернувся до голови партії “Слуга народу” Олени Шуляк та до голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії з проханням про тимчасове виключення зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведена його невинуватість.
Депутат уже набув статусу підозрюваного і має прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою. Однак, за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Кузьміних проігнорував три виклики на заплановані слідчі дії.
- Нагадаємо, що журналісти “Української правди” оприлюднили розслідування ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна. На відео Олександр Трухін (“Слуга народу”) після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.
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