Український олігарх Рінат Ахметов в інтерв'ю американському діловому журналу Forbes висловився щодо злочинів Росії проти України, роботи своєї компанії під час війни, а також відповів на запитання, чи пов'язаний він із лідерами російського бізнесу.

Відповідне інтерв’ю опублікував Forbes.

— Що має зробити Захід/Світ, щоб зупинити Путіна?

— Наразі ми бачимо безпрецедентне об’єднання західного світу. За що дякую нашим міжнародним партнерам. Що ще вони можуть і мають зробити? Я думаю – все, про що просить Україна, просить український народ та український Президент.

— Що, на вашу думку, було б “перемогою” для України?

— Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ із території України та повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом та Донбасом.

— Чому російські війська стріляють у мирних жителів, обстрілюють цілі житлові райони та руйнують міста? Чого вони прагнуть?

— Те, що відбувається – військовий злочин та злочин проти людства щодо України та українців. Яким немає ані пояснень, ані виправдань.

— Ця війна виходить за межі України, чи націлений Путін на Європу та США?

— Путін націлений на країни, де є демократія, свобода, незалежність. І це означає, що його метою можуть бути всі країни вільного світу. Якщо Україна разом із вами його не зупинить, то ніхто не знає, хто буде наступним.

— Як працює ваша компанія у цей час?

— У воєнний час наша компанія працює у військовому режимі. Зараз наша головна мета – допомогти українцям вижити та вистояти.

— Чим займаються ваші працівники? Їм ще платять?

— Так, платять. Сьогодні всі наші бізнеси сконцентровані на тому, щоби допомагати людям. У мене в голові не вкладається, як у 2022 році може бути таке, що Маріуполь знаходиться в повній блокаді, що люди змушені ховатися в цехах наших заводів. Не можна без сліз слухати і без сліз говорити, що люди топлять сніг і п’ють талу воду, щоб не померти. І що у центрі Європи від зневоднення під завалами померла 6-річна дівчинка.

— Як ви використовуєте міжнародні зв’язки?

— СКМ [Систем Кепітал Менеджмент]– міжнародна компанія. І кожен наш співробітник зараз використовує всі свої зв’язки та можливості, щоб доносити нашим міжнародним партнерам правду про те, що гинуть та страждають мирні українці, про те, яка трагедія відбувається у нашій країні.

— Як ви допомагаєте Україні та українцям?

— Мій Благодійний фонд допомагає українцям вижити – водою, продуктами, медикаментами, будь-якою допомогою, яку ми можемо дати тут і зараз. А бізнеси СКМ допомагають армії та територіальній обороні. Допомагають захищати наш суверенітет, нашу свободу та незалежність. Допомагають перемогти.

— Як ви працюєте з іншими бізнес-лідерами?

— Я працюю зі своєю компанією та зі своїми людьми. І я роблю все, що можу. Упевнений, решта роблять так само.

— Чи зв’язуєтесь ви з кимось із лідерів російського бізнесу? Чи висловлювалися якісь побоювання з приводу поведінки Путіна? Хтось говорив про спробу витіснити його?

— Ні, таких контактів та розмов я ні з ким із представників російського бізнесу не веду.

— Як допомагаєте Зеленському?

— Ми допомагаємо насамперед Україні та українцям. Як я вже сказав: ми допомагали, допомагаємо і допомагатимемо мирним людям. І ми допомагатимемо нашій армії та територіальній обороні зупинити військову агресію проти нашої країни.

— Як ви особисто зараз живете?

— Я в Україні і не збираюся нікуди їхати. Живу я зараз із тими самими почуттями, що й кожен українець – в очікуванні, що війна в нашій країні закінчиться нашою перемогою. І ми зможемо почати відновлювати нашу країну, щоб зробити її щасливою та процвітаючою. Зі свого боку, я не пошкодую на це ні сил, ні коштів.