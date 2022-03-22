Заступник командира полку "Азов" із позивним "Калина" звернувся до Заходу на тлі безперервних обстрілів приморського міста Маріуполь. Він зазначив, що ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на місто надпотужні бомби.

Відповідне відеозвернення оприлюднила пресслужба полку.

“Калина” наголосив, що бійці полку “Азов” разом з екіпажем знищив 1 ворожий катер. Також азовцями та бійцями 36 бригади 22 березня знищено 1 ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня та один літак, 2 танки та ворожу піхоту.

Він зазначив, що у Маріуполі тривають важкі бої, “путінська орда вкриває нашу землю своїми трупами, яких не збираються забирати, а позаду піхоти, що кидають на штурм міста, стоять розстрільні команди”. За його словами, це навіть уявити важко у 21 столітті, – путінізм в найкращих його проявах.

Ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на місто надпотужні бомби, нищить будівлі, вбиває людей танками, утюжить кораблями, артилерією.

Заступник командира полку відзначив, що війська РФ “нагло, безжалісно та показово знищують населення нашої країни”.

“Як тобі спиться зараз, світе? Коли мешканці мирного приморського міста не можуть зімкнути очей через постійні бомбардування. Смачний стейк ви сьогодні з’їли? Дозвольте запитати, а якого року випуску було вино? В той час, коли жителі міста не мають що їсти та пити. Ви, мабуть, дуже стурбовані та занепокоєні ситуацією в Маріуполі. Але це ж не ваші громадяни, тому чого поспішати. Наголошую: якщо не вистоїмо ми – Українці, то завтра така ж ситуація чекатиме вас”, – резюмував Калина.

Він запевнив, що українське військо бачить заклики народу по всій країні та за її межами врятувати Маріуполь. І бійці вдячні за це, бо воюють заради народу, Українці, заради дітей, заради батьків, заради майбутнього.