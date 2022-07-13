Учасники бойових дій та цивільні, які отримали інвалідність під час повномасштабної війни РФ проти України, можуть безплатно отримати необхідні протези та візки, а також компенсації за вже придбані своїм коштом засоби.

Про це повідомляє пресслужба міністерства соціальної політики України.

Наразі учасники бойових дій отримують фахову допомогу з протезування чи ортезування виключно в Україні. Водночас в складних випадках травмування та за відсутності технологій в Україні є можливість відправлення на протезування за кордоном.

Хто може отримати протези та компенсації?

На безплатні протези та засоби реабілітації можуть розраховувати:

особи з інвалідністю, зокрема діти;

учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію, каліцтва чи захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період ведення бойових дій;

мирні громадяни, які постраждали під час бойових дій;

люди похилого віку (протези верхніх і нижніх кінцівок, допоміжні засоби для їх кріплення).

Що можуть отримати постраждалі?

Зокрема, йдеться про протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, спеціальні засоби самообслуговування та догляду, засоби для пересування, допоміжні засоби для особистої рухливості, пересування та підйому, меблі та обладнання, спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Для протезування використовуватимуть не лише вітчизняні, а й імпортні деталі, а саме: колінні вузли, штучні стопи, компоненти до протезів верхніх кінцівок, штучні кисті з тяговим керуванням, електричні штучні кисті.

Як отримати протези та компенсації?

Щоб отримати протези, коляски, а також компенсації за вже придбані своїм коштом такі засоби, необхідно подати відповідну заяву до органів соціального захисту та інших профільних державних служб.

Нижче у пам’ятці поданий порядок та форма документів для отримання протезування, ортезування чи компенсації.