Який вигляд має басейн «Нептун» у Маріуполі, на який скинули потужну авіаційну бомбу

Про це повідомила Маріупольська міська рада.
“Нептун” мав розпочати приймати відвідувачів вже цього року. Раніше наголошували, що в приміщенні басейну переховувалися від обстрілів містяни, але журналісти 0629 з’ясували інше. Місцеві мешканці розповіли, що будівля була зачинена, але там справді збиралися люди. Вони періодично роздавали гуманітарку, ловили зв’язок, готували їжу тощо.
Також досі не було інформації чи постраждали цивільні під час бомбардування басейну. Проте сама будівля зазначала значних руйнувань.
- Нагадаємо, американські оборонні аналітики вважають, що облога Маріуполя “наближається до завершення”, бо російські війська готуються до вирішального штурму оточеного порту на Азовському морі.
- Також президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Греції заявив, що російські війська майже повністю знищили Маріуполь та можуть почати нищити Одесу.
- Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував дії російських армійців у містечку Буча, що під Києвом. На думку політика, вбивства мирних людей – це ніщо інше, як геноцид українського народу.
- Європейські партнери мають на меті якнайшвидше закінчити війну. Для цього Європейський Союз продовжить споряджати зброю до України та чинити тиск на Кремль.