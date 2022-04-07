Який вигляд має басейн «Нептун» у Маріуполі, на який скинули потужну авіаційну бомбу

Російські окупанти атакували потужною авіаційною бомбою басейн "Нептун" у Маріуполі ще 16 березня. На момент обстрілу він був після капітальної реконструкції, натомість тепер замість стелі величезна діра.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

“Нептун” мав розпочати приймати відвідувачів вже цього року. Раніше наголошували, що в приміщенні басейну переховувалися від обстрілів містяни, але журналісти 0629 з’ясували інше. Місцеві мешканці розповіли, що будівля була зачинена, але там справді збиралися люди. Вони періодично роздавали гуманітарку, ловили зв’язок, готували їжу тощо.