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Який вигляд має басейн «Нептун» у Маріуполі, на який скинули потужну авіаційну бомбу

Російські окупанти атакували потужною авіаційною бомбою басейн "Нептун" у Маріуполі ще 16 березня. На момент обстрілу він був після капітальної реконструкції, натомість тепер замість стелі величезна діра.

Четвер, 7 квітня 2022, 16:30
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Про це повідомила Маріупольська міська рада.

“Нептун” мав розпочати приймати відвідувачів вже цього року. Раніше наголошували, що в приміщенні басейну переховувалися від обстрілів містяни, але журналісти 0629 з’ясували інше. Місцеві мешканці розповіли, що будівля була зачинена, але там справді збиралися люди. Вони періодично роздавали гуманітарку, ловили зв’язок, готували їжу тощо.

Також досі не було інформації чи постраждали цивільні під час бомбардування басейну. Проте сама будівля зазначала значних руйнувань.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

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