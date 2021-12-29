Про це повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров’я.
Згідно з рекомендаціями, варто дотримуватися таких профілактичних заходів:
- правильно носити маску,
- регулярно мити руки,
- тримати фізичну дистанцію в 1,5–2 метри,
- провітрювати приміщення,
- уникати скупчення людей.
Святкувати у Міністерстві охорони здоров’я рекомендують вдома, якщо ви або члени вашої родини погано себе почуваєте. Також зазначається, що варто звернутись до лікаря у випадку появи симптомів респіраторного захворювання та здати тест на COVID-19. Якщо ви не пройшли повний курс вакцинації, також краще уникнути масових святкувань та залишитися вдома.
Якщо ж плануєте збиратись у приміщенні, то не варто кликати багато гостей. Краще обмежитися колом рідних та близьких, без влаштування масових вечірок, додають у МОЗ.
Під час вечірки у міністерстві радять не користуватися спільними тарілками, склянками та іншим посудом. Варто тримати свою тарілку та столове наряддя поруч та уникати спільної їжі.
Якщо ви ще у пошуках подарунку, рекомендується скористатися можливостями віртуального шопінгу, що дозволить мінімізувати соціальні контакти та уникнути черг. Також у магазинах можна скористатися послугою самовивозу онлайн-замовлення, що також допоможе уникнути скупчення людей у передсвятковий час.
Згідно з даними МОЗ наразі все більше країн повідомляють про стрімке поширення нового штаму Omicron, тому подорожі під час пандемії можуть нести додаткові ризики інфікування.
Варто відкласти необов’язкові подорожі людям:
- з хронічними захворюваннями
- літнім людям віком від 60 років
- які не вакцинувалися
У випадку необхідної/вимушеної подорожі, Міністерство охорони здоров’я рекомендує дотримуватися всіх протиепідемічних правил.
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- Нагадаємо, що перший інфікований в Україні новим штамом коронавірусу Omicron вже одужав. Він був вакцинованим, перебіг хвороби був майже непомітним.
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