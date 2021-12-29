Оскільки COVID-19 все ще залишається головною епідеміологічною загрозою, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало ряд порад, аби не захворіти під час зимових свят.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з рекомендаціями, варто дотримуватися таких профілактичних заходів:

правильно носити маску,

регулярно мити руки,

тримати фізичну дистанцію в 1,5–2 метри,

провітрювати приміщення,

уникати скупчення людей.

Святкувати у Міністерстві охорони здоров’я рекомендують вдома, якщо ви або члени вашої родини погано себе почуваєте. Також зазначається, що варто звернутись до лікаря у випадку появи симптомів респіраторного захворювання та здати тест на COVID-19. Якщо ви не пройшли повний курс вакцинації, також краще уникнути масових святкувань та залишитися вдома.

Якщо ж плануєте збиратись у приміщенні, то не варто кликати багато гостей. Краще обмежитися колом рідних та близьких, без влаштування масових вечірок, додають у МОЗ.

Під час вечірки у міністерстві радять не користуватися спільними тарілками, склянками та іншим посудом. Варто тримати свою тарілку та столове наряддя поруч та уникати спільної їжі.

Якщо ви ще у пошуках подарунку, рекомендується скористатися можливостями віртуального шопінгу, що дозволить мінімізувати соціальні контакти та уникнути черг. Також у магазинах можна скористатися послугою самовивозу онлайн-замовлення, що також допоможе уникнути скупчення людей у передсвятковий час.

Згідно з даними МОЗ наразі все більше країн повідомляють про стрімке поширення нового штаму Omicron, тому подорожі під час пандемії можуть нести додаткові ризики інфікування.

Варто відкласти необов’язкові подорожі людям:

з хронічними захворюваннями

літнім людям віком від 60 років

які не вакцинувалися

У випадку необхідної/вимушеної подорожі, Міністерство охорони здоров’я рекомендує дотримуватися всіх протиепідемічних правил.