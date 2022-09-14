Протягом останнього тижня пропагандистські ЗМІ країни-агресора та сили інформаційно-психологічних операцій противника в умовах стрімкого наступу українських Сил оборони та панічної втечі окупаційних військ з теренів Харківської області намагалися вживати заходів щодо утримання контролю за впливом на власні цільові аудиторії інформаційного простору, при цьому демонстрували суцільну розгубленість, явно втрачаючи зв‘язок з реальною обстановкою на театрі воєнних дій.

Про це інформує Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

На теперішній час діяльність підрозділів ІПCО ворога має наступні ознаки:

Стрімке зміщення акценту при наповненні контенту інформаційних матеріалів з намагання “повернути заблукалий братський народ до лона матінки Росії” в бік провокування негайної жорстокої розправи над українцями з використанням геноциду цивільного населення, знищенням критичної інфраструктури.

Так, 11 вересня ворог провів інформаційно-психологічну акцію, в ході якої в російських телеграм-каналах було розповсюджено звернення окремих рашистів із закликом з метою припинення наступу українських військ приступити до негайного знищення об‘єктів критичної інфраструктури України. Надалі ворог завдав удару (випущено 12 ракет (9 збито засобами ППО)) по об‘єктах електропостачання в Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях, внаслідок яких велика кількість населених пунктів в цих областях на короткий час була позбавлена електрики та водопостачання. Ця інформація була активно розповсюджена рашистами у своїх пабліках та з використанням ботоферм створено наративи “суспільного заохочення” кремлівської влади на подальше тотальне знищення українського населення; намагання занизити міць українських Сил оборони шляхом “списання” їх успіхів на дії військ західних партнерів в Україні. З цією метою під час звільнення українськими Силами оборони міст та селищ на Харківщині російські пропагандисти при роботі зі своїм населенням активно використовували наративи на кшталт: “Вовчанськ зайняли війська НАТО”, “Російські десантники зупинили наступ найманців з США в Куп‘янську” тощо.

Спроби впливу на вщент знищений морально-психологічний стан окупаційних військ та проросійськи налаштовану частину населення тимчасово окупованих територій з метою мобілізації на спротив українському наступу. Основними посилами тут використовуються гасла від “Ми зобов‘язані перемогти” з вуст мігруючого областю гауляйтера Донеччини Пушиліна до “Величного повернення” від головного тік-токера Чечні Кадирова.

Поруч з цим, аналітики продовжують фіксувати прогресуюче невдоволення стосовно політики Кремля серед ультраправих російських націоналістів, спрямовані на радикалізацію внутрішньосуспільних відносин у РФ під впливом успіхів української армії на фронті. В унісон цій об‘єднаній спільними ворогами – Шойгу та Герасімовим – когорті, поруч зі сталим “оракулом зради” Гіркіним, починають прорізатися голоси інших вісників змін – Кадирова, Симоньян, Шеремета, Соловйова та інших охочих до крові чужого та власного народу вурдалаків, які все гучніше волають про необхідність проведення загальної мобілізації в Росії та застосування актів геноциду стосовно українського народу.

Стало відомо, що після значних втрат бойовиками 1 та 2 армійських корпусів так званих ДНР/ЛНР на Харківщині, а також масового дезертирства та здачі в полон, військове керівництво Південного ВО (Ростов-на-Дону) прийняло рішення відвести підрозділи мобілізаційного резерву цих корпусів для відновлення боєздатності на територію Донецької області, оскільки проведення зазначених заходів на території Луганської області неможливе у зв‘язку зі стрімким наступом Сил оборони України.

Як уже повідомлялося раніше, військово-політичне керівництво РФ прийняло рішення про дострокові випуски курсантів вищих військових навчальних закладів. Підготовка зазначеного “гарматного м’яса” здійснюється за скороченою програмою, а стажування у військах та на флоті – скасовано.

За попередньою інформацією, розподіл курсантів буде здійснюватися тільки у БтГр мотострілецьких, танкових та повітрянодесантних військових частин, що безпосередньо воюють в Україні, незважаючи на військово-облікову спеціальність випускників.

Поряд з цим, командувач Південного військового округу ЗС РФ прийняв рішення розподілити курсантів “Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова” наступним чином: курсанти-випускники росіяни направляються на посади командирів взводів військових частин безпосередньо ЗС РФ, а курсанти-випускники кримчани направляються на посади командирів взводів військових частин 1 та 2 АК. Слід зазначити, що військові частини 1 та 2 АК за весь час свого існування не відрізнялися високою майстерністю та рівнем бойової підготовки, а після втрат в особовому складі та озброєнні стали взагалі небоєздатними.

Схоже, що рука Кремля дотягнулася вже і до “українців” з російськими паспортами на території тимчасово окупованої території АР Крим.

Гасло сталінських часів “всё для фронта! всё для победы!” стосується не тільки бурятів, якутів, ДНРівців та ЛНРівців, а і всіх, кого не шкода. Мешканці Криму поступово стають тими, кого не шкода.