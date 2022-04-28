Заслуга в цьому належить США та їх західним союзникам. Але ми також повинні визнати, що Росія насамеперед відчула своє право вторгнутися в Україну, і наслідок цього вторгнення – 11 мільйонів мирних жителів були вимушені покинути свою домівку, вбито тисячі осіб та перетворено значну частину України на руїни. Протягом багатьох років реакція міжнародної спільноти на російську агресію була, в кращому випадку, м’якою. Шлях до російського вторгнення в Україну значною мірою прокладено нашою власною бездіяльністю.

Конфлікт [війна] ще далекий від завершення, а амбіції Володимира Путіна далеко не погашені. Оскільки Захід обмірковує, як стримати Росію та як протистояти наступному наступу, ми повинні зрозуміти сигнали, які Росія вже надіслала, і витягти найкорисніші уроки з її трагічної смертельної семирічної війни в Сирії.

1. Це ще не вся війна

Видається, український конфлікт [російсько-українська війна] зараз вступає в нову фазу. Хоча наш єдиний фронт з Україною, можливо, виграв перший поєдинок, ми не повинні поспішати з висновками. Зрештою, те, чого ми були свідками, те, що розгортається досі, ймовірно, було лише першим залпом того, що могло бути — або насправді вже було — довготривалою війною, в якій Кремль все ще може мати виграшну руку.

Сирія ілюструє ступінь, до якого Кремль може адаптуватися перед обличчям негараздів — і грати в довгу гру.

Так само, як і перший етап війни Росії в Україні, початкова фаза російського військового втручання в Сирію наштовхнулася на великі перешкоди. Під керівництвом генерала Олександра Дворнікова Росія спочатку втрутилася в Сирію з повітря, розпочавши жорстоку повітряну кампанію проти сил сирійської опозиції, яка загрожувала самому виживанню режиму Башара Асада. Оскільки його реактивні літаки невпинно бомбардували з неба, Кремль сподівався, що сили сирійського режиму переломлять ситуацію на землі, але це не спрацювало. Сирійські сухопутні війська виявилися значною мірою неспроможними скористатися своєю новознайденою російською підтримкою з повітря. Зрештою, конфлікт на кількох фронтах по всій Сирії виявився безрезультатним, і Росія була змушена пристосуватися.

Дворніков, який зараз командує російськими збройними силами в Україні, відомий як Сирійський м’ясник, є частиною старої гвардії військових зі схильністю до безжальної тактики, яка більше відповідає середньовіччю, ніж 21-му століттю. І все ж, крім своєї схильності до невибіркових бомбардувань і облогових дій, Дворніков також виявився стійким і гнучким.

Однією з таких адаптацій був пошук додаткових партнерів із сухопутних сил, крім старих, корумпованих і переважно некомпетентних сирійських військових. Незабаром після свого втручання Росія почала розгортати невеликі підрозділи спецназу на лінії фронту. Вони, в основному, співпрацювали не з сирійцями, а з ліванською Хезболлою, яка здобула репутацію ефективної наступальної сили в попередні роки сирійської кризи. Коли війська спецназу виїхали з Сирії, деякі повернулися до Росії з татуюваннями шиїтської іконографії як нагадування про своїх “кровних братів” з Хезболли, як сказав мені тоді один колишній офіцер російської військової розвідки.

Протягом більш тривалого періоду Росія також почала реструктуризацію сирійської армії з нуля, провівши перестановки на рівні міністрів і директоратів і створивши абсолютно нові підрозділи. Російські приватні військові підрядники, тісно пов’язані з Кремлем, були залучені в Сирію, як для боротьби на передовій, так і для навчання сирійських сил, деякі з яких також почали регулярно літати до Росії для спеціалізованого навчання.

2. Росія знає, що Захід може втратити фокус

Що стосується конфлікту в Сирії, усвідомлюючи, що Захід відволікся від ІДІЛ, втомлений конфліктом режиму та опозиції, і, до того ж, переконаний, що Сирія незабаром стане російським “болотом”, Москва розвернулася в 2016 та 2017 роках.

У той час, як її літаки продовжували бомбити мирних жителів з неба, російські дипломати почали підходити до переважаючої термінології ООН, приймаючи риторику, обрамлену “деескалацією”. Раптове й стійке схвалення Росією “деескалації” призвело до того, що вона стала, можливо, найінструментальнішою дійовою особою, яка стоїть за поділом міжнародної спільноти найбільш охоплених конфліктами театрів Сирії на “зони деескалації”.

Для міжнародної спільноти перспектива заспокоєння після років кривавого хаосу, а також нібито гарантія припливу гуманітарної допомоги в райони, охоплені роками інтенсивних конфліктів, були привабливою пропозицією. Отже, пропозицію Росії сприйняли з відкритими обіймами. Насправді, США брали безпосередню участь у переговорах про одну з чотирьох зон деескалації на півдні Сирії — навіть знаючи, що це, ймовірно, змусить наших власних сирійських партнерів здати територію режиму. Оскільки це було неминуче, і саме цього боялися більшість сирійців і багато аналітиків, схема зони деескалації була лише трюком, щоб виграти час і простір, щоб дозволити режиму Сирії та його російським та іранським партнерам відвоювати одну зону за раз. Три з чотирьох зон згодом були обложені, обстріляні та захоплені шляхом масової капітуляції в 2018 році. На півдні Сирії, де Вашингтон був “гарантом” угоди про деескалацію, ми розірвали наших багаторічних партнерів і сказали їм натомість не битися і прийняти капітуляцію. Четверта зона деескалації в Ідлібі існує й сьогодні лише завдяки значним військовим інвестиціям Туреччини в захист країни від нападу режиму.