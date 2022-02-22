Очікується, що санкції торкнуться експорту високотехнологічної продукції, яка потрібна для передових технологій. Зокрема напівпровідників, штучний інтелект і роботів.
У повідомленні зауважили, аби Росія відчула наслідки у військовому та економічному аспекті необхідно, аби кожна країна, яка володіє технологіями розвитку, включаючи Японію, регулювала подібні рішення разом. Оскільки закуповувати альтернативи можна із Китаю.
“Ряд дій Росії порушує суверенітет і територіальну цілісність України, що ми ніколи не потерпимо і рішуче засуджуємо”, – сказав прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішід.
Токіо планує співпрацювати з міжнародною спільнотою, зокрема з країнами “Великої сімки” (G7). За словами міністра закордонних справ Йошімаса Хаяші, це потрібно, аби “організувати жорстку відповідь Росії, включаючи санкції”. Прем’єр-міністр наголосив, що Японія уважно стежитиме за розвитком ситуації та планує приймати “конкретні рішення, тісно співпрацюючи з міжнародною спільнотою”.
Зазначимо, що поки детально про санкції не уточнили. Проте відомо, що їх доповнять введеними проти Росії у 2014 році після окупації Криму. Також можливі жорсткіші обмеження для російських банків. У виданні зазначили, що для цього “є велика ймовірність”.
- Нагадаємо, що за підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй у Міністерстві закордонних справ України наполягають на застосуванні проти Росії “болючих санкцій”, аби “послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації”.
- До цього Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- Варто зазначити, що 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Під будівлею Міністерства закордонних справ України у Києві відбулась акція Turn ON sanctions!. Учасники вимагали негайного введення в дію анонсованих санкцій проти Російської Федерації.