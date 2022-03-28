Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда закликав перевіряти джерела коштів криптовалютних бірж. Для цього парламент розгляне можливість внесення поправок у відповідний законопроєкт. Фуміо Кісіда підкреслив, що Японії необхідно скоординувати дії разом із західними союзниками після участі в саміті Великої сімки минулого тижня в Бельгії.

Старший економіст Mizuho Research and Technologies Сайсуке Сакаї зазначив, що це дозволить уряду застосовувати закон до бірж криптоактивів як до банків. Зокрема згідно із ним буде можливим зобов’язувати фінансові установи ретельно перевіряти, чи не є їх клієнти об’єктами російських санкцій.

Зазначимо, що японський уряд вже наклав санкції на активи проти понад ста російських чиновників, олігархів, банків та інших установ. Протягом березня близько 30 криптовалютних бірж в країні не проводили операції з активами через подібні обмеження, додає фінансовий регулюючий орган Японії.