Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда закликав перевіряти джерела коштів криптовалютних бірж. Для цього парламент розгляне можливість внесення поправок у відповідний законопроєкт. Фуміо Кісіда підкреслив, що Японії необхідно скоординувати дії разом із західними союзниками після участі в саміті Великої сімки минулого тижня в Бельгії.
Старший економіст Mizuho Research and Technologies Сайсуке Сакаї зазначив, що це дозволить уряду застосовувати закон до бірж криптоактивів як до банків. Зокрема згідно із ним буде можливим зобов’язувати фінансові установи ретельно перевіряти, чи не є їх клієнти об’єктами російських санкцій.
Зазначимо, що японський уряд вже наклав санкції на активи проти понад ста російських чиновників, олігархів, банків та інших установ. Протягом березня близько 30 криптовалютних бірж в країні не проводили операції з активами через подібні обмеження, додає фінансовий регулюючий орган Японії.
Країна заборонила експорт високих технологій. Також Японія скасувала режим найбільшого сприяння в торгівлі для РФ.
- Нагадаємо, Японія не визнає суверенітет Росії над південними Курилами протягом 50 років, а вихід РФ з переговорного процесу щодо цієї теми демонструє “шалене роздратування Москви до Токіо”.
- Трохи пізніше Росія заявила, що проводить військові навчання на Курильських островах, на які претендує Японія. Росіяни припинили мирні переговори з японцями через санкції, які запровадила країна проти РФ.
- Уряд Японії вкотре долучився до санкціонування РФ через напад на Україну та ухвалив рішення заморозити активи російських посадовців.
- Також в Японії три найбільші банки наклали обмеження на перекази до “Сбербанку”. Три найбільших банки припинять доларові операції та грошові перекази через санкції США.