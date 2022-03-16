Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Водночас голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус подякував футболісту за допомогу розвідникам.

“Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці “ніштяки”, які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам. Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую!”, — наголосив Чаус.

Також Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус звернувся до жителів Чернігова та Чернігівської області та розповів про ситуацію в регіоні. Він зауважив, що росіянам біля міста зараз невесело, а також спростував твердження, мовляв Чернігів знищений, його ніхто не захищає тощо.