Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
Водночас голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус подякував футболісту за допомогу розвідникам.
“Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці “ніштяки”, які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам. Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую!”, — наголосив Чаус.
Також Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус звернувся до жителів Чернігова та Чернігівської області та розповів про ситуацію в регіоні. Він зауважив, що росіянам біля міста зараз невесело, а також спростував твердження, мовляв Чернігів знищений, його ніхто не захищає тощо.
- Нагадаємо, що нещодавно в одному зі спальних мікрорайонів Чернігова російські загарбники обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Щонайменше 10 з них загинули.
- Зокрема у Чернігівській області знищили танковий підрозділ РФ.
- Раніше за повідомленням оперативного командування “Північ”, сьогодні на місто Чернігів російські загарбники скинули три авіабомби.