В одному зі спальних мікрорайонів Чернігова російські загарбники обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Щонайменше 10 з них загинули.

Про це повідомляє “Суспільне. Чернігів”.

За словами кореспондентки, що була на місці подій, обстріл стався 16 березня близько 10 ранку. На місце прибули медики, обстріляні мирні мешканці загинули одразу.

Також зазначається, що з початку російського вторгнення в Україну прокуратура Чернігівської області порушила щонайменше 200 кримінальних справ, які можна кваліфікувати як військові злочини. І це лише в області.

Зауважимо, в Україні запустили сайт “Доказ”, на якому збиратимуть докази воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти.