Про це повідомляє “Суспільне. Чернігів”.
За словами кореспондентки, що була на місці подій, обстріл стався 16 березня близько 10 ранку. На місце прибули медики, обстріляні мирні мешканці загинули одразу.
Також зазначається, що з початку російського вторгнення в Україну прокуратура Чернігівської області порушила щонайменше 200 кримінальних справ, які можна кваліфікувати як військові злочини. І це лише в області.
Зауважимо, в Україні запустили сайт “Доказ”, на якому збиратимуть докази воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти.
- Нагадаємо, у Херсонській області окупанти викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. У зв’язку із цим місцеве населення вийшло мітингувати.
- Російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні в Маріуполі – про це встиг повідомити один із працівників закладу.
- Відомо, що у Херсонській області російські військові утримують в сільській раді Чулаківки його голову Олександра Мусієнка. Поруч із ним постійно знаходяться озброєні люди.
- Раніше повідомлялось, що російські загарбники вбили волонтера-підприємця Олександра Кононова у його домі. Чоловік був в інвалідному візку, але це не зупинило окупантів.