Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терористки. Наразі влада працює над тим, аби обмеження проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Своїм указом президент ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську “атомку”.

І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це непросто. Є певний спротив”.

Проте, нагадав Зеленський, був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії.

Він наголосив, що усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи.

Глава держави висловив вдячність всім, хто працює заради нашої держави.

Слава всім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів Яр, Марʼїнку, Авдіївку та всі інші напрямки на Донеччині, на Луганщині та по всьому фронту! Стійкість, єдність та взаємодопомога – це наша сила!”, – зазначив Зеленський.

Зауважимо, президент України запровадив санкції проти майже 200 росіян. Він увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України терміном на 50 років.

Серед підсанкційних осіб є керівник апарату колегії Військово-промислової комісії Російської Федерації Ігор Боровков, помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, генеральний директор ВАТ “Концерн Росенергоатом”, заступник директора ВАТ “Атоменергопром” Сергій Обозов тощо.

Зокрема у переліку серед 199 росіян є один українець – Юрій Чернічук. Чоловік 1971 року народження, заступник головного інженера Запорізької АЕС, перейшов на бік росіян.

Указ набирає чинності з дня опублікування. За контролем виконання має простежити секретар РНБО Олексій Данілов.