Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити наступного року 1,5 мільярда євро на підтримку інфраструктури та економіки України.

Джерело: The Guardian з посиланням на високопоставлене джерело в ЄБРР.

ЄБРР надасть ці кошти Україні на додаток до 3 млрд євро, які вже заплановані на 2022 рік та решту 2023 року.

Минулого року ЄБРР виділив 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж України. ЄБРР також допомагає Україні з виплатою заробітної плати державним службовцям та наданням кредитів малим і середнім підприємствам, щоб забезпечити відновлення економіки України після повномасштабного вторгнення Росії .

“Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодних масових відтоків коштів із банків. На початку був величезний шок – мінус 30% (ВВП, – ред.).Ця стійкість пов’язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати тощо. Це дуже і дуже вражає”, – сказала президентка банку Оділь Рено-Бассо.

За оцінками Світового банку, у 2023 році знадобиться 11 млрд євро на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення України.

Зазначимо, що уряд України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готують проєкт відновлення залізниці. Відтак, Україна залучить від ЄБРР 200 млн для “Укрзалізниці”.