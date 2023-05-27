Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала близько 90 тисяч тонн допомоги в натуральній формі, зокрема це обладнання та медикаменти, через Механізм цивільного захисту ЄС.

Джерело: DW.

Крім того, за словами єврокомісара з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, понад дві тисячі пацієнтів та поранених з України пройшли лікування у понад 20 країнах ЄС.

“Це, безумовно, найскладніша, наймасштабніша і найтриваліша операція в межах Механізму цивільного захисту ЄС за всю історію його існування”, – сказав єврокомісар Янез Ленарчич.

За його словами, допомога була надана продуктами харчування, медикаментами, транспортними засобами, генераторами, трансформаторами та обладнанням для ремонту електромереж та інших об’єктів критичної інфраструктури.

“Ми доставили навіть такі речі, як насіння соняшника та обладнання для захисту культурних пам’яток”, – зазначив Янез Ленарчич.

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС 20 квітня 2023 року. В межах цього механізму держави ЄС та інші країни співпрацюють у питаннях готовності та реагування на кризи і катастрофи.

Зазначимо, що Механізм цивільного захисту Євросоюзу – це найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій, що особливо актуально для України, у якій вже понад рік триває повномасштабна війна.