Глава МАГАТЕ: «Запорізька АЕС – це український об’єкт»

Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція є українським об'єктом, і можливі зміни "будуть складним питанням", яке йому доведеться обговорити під час майбутнього візиту до Москви.

Про це інформує CNN.

На запитання кореспондента CNN 6 жовтня, чи бойкотуватиме МАГАТЕ процес, коли запорізькі співробітники потенційно стануть співробітниками російського “Росатому”, Гроссі відповів, що “не може ні бойкотувати, ні підігравати”.

“Я повинен робити правильні речі, і правильним у цьому випадку є, насамперед, подбати про безпеку, безпеку та добробут персоналу”, – наголосив він.

Глава МАГАТЕ додав: “Що стосується змін контракту, які можуть відбутися в результаті цих оголошень, це те, що мені доведеться обговорити в Росії в найближчі кілька днів”.

За його словами, немає великої ясності щодо масштабу “запропонованих змін”, тож йому доведеться обговорити, зокрема й це питання.

“Для нас очевидно, що, оскільки це український об’єкт, то власником є “Енергоатом”. Будь-яка зміна буде складним питанням”, – пояснив він.

5 жовтня російський президент Путін підписав указ “про передачу Запорізької атомної електростанції в Україні під державний контроль РФ”.

Проте в той момент, коли Путін підписував “указ”, український оператор АЕС “Енергоатом” заявив, що його президент візьме на себе виконання обов’язків гендиректора АЕС.