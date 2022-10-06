Глава МАГАТЕ: «Запорізька АЕС – це український об’єкт»

Про це інформує CNN.
На запитання кореспондента CNN 6 жовтня, чи бойкотуватиме МАГАТЕ процес, коли запорізькі співробітники потенційно стануть співробітниками російського “Росатому”, Гроссі відповів, що “не може ні бойкотувати, ні підігравати”.
“Я повинен робити правильні речі, і правильним у цьому випадку є, насамперед, подбати про безпеку, безпеку та добробут персоналу”, – наголосив він.
Глава МАГАТЕ додав: “Що стосується змін контракту, які можуть відбутися в результаті цих оголошень, це те, що мені доведеться обговорити в Росії в найближчі кілька днів”.
За його словами, немає великої ясності щодо масштабу “запропонованих змін”, тож йому доведеться обговорити, зокрема й це питання.
“Для нас очевидно, що, оскільки це український об’єкт, то власником є “Енергоатом”. Будь-яка зміна буде складним питанням”, – пояснив він.
5 жовтня російський президент Путін підписав указ “про передачу Запорізької атомної електростанції в Україні під державний контроль РФ”.
Проте в той момент, коли Путін підписував “указ”, український оператор АЕС “Енергоатом” заявив, що його президент візьме на себе виконання обов’язків гендиректора АЕС.
Раніше Рафаель Гроссі заявив, що вирушить до Москви, аби обговорити ядерну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі у зв’язку із продовженням російського ядерного шантажу на Запорізькій атомній електростанції й незаконним затриманням окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова планує відвідати Київ і Москву.
Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зв’язалося з відповідними органами та повідомило, що Мурашов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Гендиректор наголосив, що це затримання має дуже значний вплив принаймні на два з семи незамінних компонентів ядерної безпеки на атомній електростанції.
- Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій АЕС підписувати контракти з “Росатомом“, щоби вони могли й надалі працювати на станції.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що у межах 77-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй триває робота над створенням зони безпеки навколо Запорізької АЕС.
- У російському МЗС заявили, що після анексії Запорізької області Росія буде повністю контролювати Запорізьку атомну електростанцію.