Сьогодні, 4 лютого, Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничних цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Перше обмеження ціни на нафтопродукти, що продаються зі знижкою до сирої нафти, встановлено на рівні 45 доларів США за барель, а друге обмеження ціни на нафтопродукти, що продаються зі знижкою до сирої нафти, встановлено на рівні 100 доларів США за барель.

У Раді ЄС зазначили, що рівень граничних цін був встановлений у тісній співпраці з Коаліцією за встановлення граничних цін і набуде чинності з 5 лютого 2023 року. Для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були придбані та завантажені на судно до 5 лютого 2023 року і вивантажені до 1 квітня 2023 року, передбачено перехідний період тривалістю 55 днів.

Крім того, Рада ЄС повернеться до перегляду механізму граничних цін на сиру нафту з середини березня, і цей перегляд регулярно кожні два місяці.

“Перед обличчям агресивної війни Росії ЄС рішуче підтримує Україну та її народ і залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід’ємного права України на самооборону від російської агресії” – наголосили у Раді ЄС.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що в ЄС повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України.

“Разом із “Великою сімкою” ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків”, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше пресслужба шведського головування в Раді ЄС написала, що постійні представники країн союзу вже погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

“Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в межах подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України”, — йшлося в повідомленні у Twitter.