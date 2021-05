Про це поінформувала Європейська мовна спілка (EBU), яка організовує конкурс.

Необхідність у перевірці виникла після появи в Мережі відео з так званої “Зеленої кімнати” конкурсу (Green Room), де перебували виконавці в очікуванні результатів “Євробачення”.

У якийсь момент соліст гурту “Måneskin” Даміано Давід нахилився до столу, і в деяких глядачів склалося враження, що він міг вживати наркотики.

В EBU згодом поінформували, що Даміано Давід спростовує всі звинувачення і добровільно пройде тест на наркотики, щоб нівелювати чутки на цю тему.

У гурті тоді пояснювали, що Давід схилився над столом через розбиту склянку біля нього. Організатори підтвердили, що під цим столом дійсно знайшли бите скло.

Some of you are such SORE LOSERS, you can CLEARLY see he’s just celebrating with his fists clenched, he’s definitely not doing drugs. You can’t even let us celebrate in peace. Embarrassing. #Eurovision pic.twitter.com/KN5WBxNzba

— Andrea (@ANDREAESCIT) May 22, 2021