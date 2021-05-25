В аналізах соліста італійського рок-гурту "Måneskin", який переміг на пісенному конкурсі «Євробачення-2021», не виявили слідів наркотичних речовин.

Про це поінформувала Європейська мовна спілка (EBU), яка організовує конкурс.

Необхідність у перевірці виникла після появи в Мережі відео з так званої “Зеленої кімнати” конкурсу (Green Room), де перебували виконавці в очікуванні результатів “Євробачення”.

У якийсь момент соліст гурту “Måneskin” Даміано Давід нахилився до столу, і в деяких глядачів склалося враження, що він міг вживати наркотики.

В EBU згодом поінформували, що Даміано Давід спростовує всі звинувачення і добровільно пройде тест на наркотики, щоб нівелювати чутки на цю тему.

У гурті тоді пояснювали, що Давід схилився над столом через розбиту склянку біля нього. Організатори підтвердили, що під цим столом дійсно знайшли бите скло.

Did someone just do a line live on #Eurovision telly !!? pic.twitter.com/d0gLkIbsZp — Glen Scott QBE (@glenrules) May 22, 2021

Some of you are such SORE LOSERS, you can CLEARLY see he’s just celebrating with his fists clenched, he’s definitely not doing drugs. You can’t even let us celebrate in peace. Embarrassing. #Eurovision pic.twitter.com/KN5WBxNzba — Andrea (@ANDREAESCIT) May 22, 2021

Тепер же Європейська мовна спілка поінформувала про результати перевірки: тест не виявив слідів наркотичних речовин у соліста “Måneskin”.

“EBU на прохання італійської делегації провела ретельний аналіз фактів, включно з перевіркою всіх наявних відеозаписів. Сьогодні (24 травня, – ред.) соліст гурту “Måneskin” добровільно пройшов тест на наркотики, він отримав негативний результат, який також бачила Європейська мовна спілка. У “Зеленій кімнаті” не було вживання наркотиків, і ми вважаємо справу закритою“, – наголошується в заяві.

Організатори “Євробачення” висловили занепокоєння через “спекуляції, що призвели до фейкових новин, затьмарили дух і результат події та несправедливо вразили гурт”.

Організатори ще раз привітали “Måneskin” з перемогою.

Як відомо, італійський рок-гурт представив на “Євробаченні-2021”, що проходило в Роттердамі (Нідерланди), пісню “Zitti E Buoni”. “Måneskin” отримали 524 бали (206 – від журі та 318 – від глядачів) і стали переможцями.