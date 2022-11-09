Європейська комісія представила пропозицію, яка стосується надання Україні 18 млрд євро. Макрофін допоможе покрити частину дефіциту бюджету наступного року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, така ініціатива дуже важлива для підтримки стабільності нашої держави. Кошти допоможуть зміцнити “фундамент нашої майбутньої перемоги”.

“Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів”, — заявив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, європейському комісару із питань торгівлі Валдісу Домбровскісу й уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС.

“Очікуємо на позитивне рішення Європейського парламенту та Ради ЄС”, — додав прем’єр. Раніше стало відомо, що проти макрофіну виступила Угорщина. З відповідною заявою виступив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга. За його словами, він не підтримає такого варіанту. За ініціативою пропонується виділяти по 1,5 мільярда доларів щомісяця. Утім Угорщина проти, оскільки пропозиція для України з’явилася, коли Будапешт намагається отримати кошти для відновлення після пандемії COVID-19, які затримали через суперечку щодо верховенства права.

Для ухвалення передачі 18 млрд євро необхідна одностайна підтримка 27 урядів.