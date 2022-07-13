Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Москви, але вже ясно, що він не обмежуватиме імпорт російського газу, оскільки занадто багато країн-членів не можуть адаптуватися досить швидко.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у коментарі інформаційному агентству Reuters.

Новий пакет санкцій, що узгоджується виконавчою владою ЄС для посилення тиску на РФ, має містити заборону імпорту золота, розширити список товарів подвійного використання, заборонених для експорту в РФ, і бути націленим на більше осіб.

Європейська комісія повинна бути готова представити пакет найближчими днями, і країни-члени можуть схвалити його відразу після цього.

“Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс. Що, безумовно, проблематично, так це включити в санкції енергетику, тому що потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на РФ, ніж на країни, які вводять санкції”, – пояснив очільник уряду Чехії.

Чеська Республіка, яка 1 липня перейняла шестимісячне головування в ЄС, є однією з тих країн, які залежать від РФ майже в усіх своїх газових потребах.

Загалом, до того, як Москва вдерлася в Україну, ЄС покладався на РФ у 40% своїх газових потреб.

Фіала також зауважив, що чехи роблять усе можливе, щоб скоротити свою залежність від російських енергоносіїв, “але цього не станеться цієї зими”.

Перші шість раундів санкцій містили заморожування активів і заборону на видачу віз російським олігархам і посадовцям, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи SWIFT і заборону імпорту російського вугілля і нафти.

Але імпорт газу не торкнувся навіть попри заклики України до такого ембарго.

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Нові санкції готуються на тлі зростаючих побоювань Європи щодо того, що РФ може продовжити планове технічне обслуговування ключового газопроводу “Північний потік-1”, яке розпочалося 11 липня та має тривати 10 днів. Це ще більше обмежить європейське постачання та порушить плани країн щодо заповнення сховищ на зиму.

Петр Фіала наголосив, що Європа повинна бути готова до того, що потоки з Nord Stream 1 не відновляться, шукаючи альтернативні джерела постачання, як-от СПГ, і бути готовою ділитись постачаннями між країнами-членами.

Іншою ідеєю, яку він також підтримує, є початок спільних закупівель газу в Європі, проте попередив, що це залишається складним завданням як технічно, так і адміністративно.