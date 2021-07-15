ЗеПорушення

52

Всього порушень

21

Днів без порушень

16 липня

00:19 Єврокомісія запустила процедури щодо Польщі та Угорщини через порушення прав ЛГБТ

15 липня

23:48 Рада хоче прискорити приватизацію: ухвалено за основу законопроєкт про Фонд держмайна
23:39 Трамп справді збирався ввести війська задля утримання влади після програних виборів, – Washington Post
22:59 KAZKA та «Бумбокс» виступатимуть в Іспанії спільно з російськими виконавцями
22:54 Бен Аффлек та Дженніфер Лопес проводять більше часу з дітьми
22:42 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 15 липня
22:38 Криміналізація недостовірного митного декларування зашкодить чесному бізнесу, – ЕВА
22:29 Рада схвалила податкові пільги для ввезення та виробництва електротранспорту в Україні
21:41 ДСНС надсилатиме українцям аварійні оповіщення: Рада ухвалила закон
21:24 Нардеп Кива заявив, шо Зеленський складе повноваження президента 15 листопада
21:21 Рада оновила законодавство про охорону атмосферного повітря
21:19 Рада спростила приєднання до електричних мереж для бізнесу
21:00 Порошенко вимагає передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим
20:49 Держдеп США запропонує $10 млн за інформацію про іноземних кіберзлочинців, – ЗМІ
20:41 Інтерпол оголосив Костянтина Жеваго в розшук — ДБР
20:37 Нардепи хочуть спрямувати 800 млн грн на встановлення кисневих станцій у лікарнях
20:34 У ВООЗ назвали передчасним виключення версії щодо витоку COVID-19 з лабораторії Китаю
20:20 Рада виділила 1 млрд гривень на реставрацію культурних пам’яток
19:55 Johnson & Johnson відкликає сонцезахисні засоби, здатні спричинити рак
19:53 Рада ухвалила закон про заборону знущання з тварин
19:39 Рада зробила крок до «вдосконалення корпоративного управління» в держкомпаніях
19:23 Гарві Вайнштейн і Джорджіна Чапман завершили розлучення через 4 роки після розставання
18:59 Рада посилила відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин
18:52 Україна та Перу підписали угоду про безвіз
18:46 Меган Маркл стане продюсером нового мультсеріалу Netflix
18:33 Рада ухвалила за основу законопроєкт про захист лісів
18:29 Не впорався з COVID-19: помер актор та музикант Петро Мамонов
Ексклюзив
18:18 «Дипломатична користь»: як «слуги» закордонну поїздку до Таїланду обговорювали, – фотофакт
18:15 В Огайо обвалився настінний мурал на честь Джорджа Флойда

Єврокомісія запустила процедури щодо Польщі та Угорщини через порушення прав ЛГБТ

Європейська Комісія запустила процедури щодо порушення прав ЛГБТ-спільноти в Польщі та Угорщини. Країни мають два місяці, щоб відповісти на аргументи, висунуті Комісією, інакше буде розпочатий судовий процес.

П’ятниця, 16 липня 2021, 00:19

Про це повідомили у пресслужбі ЄК.

Комісія запевняє, що використовуватиме всі наявні в її розпорядженні інструменти для захисту своїх цінностей — рівності і поваги до гідності та прав людини. Тож вона розпочинає процеси щодо Угорщини і Польщі.

“У двох держав-членів тепер є два місяці, щоб відповісти на аргументи, висунуті Комісією. В іншому випадку Комісія може прийняти рішення направити їм мотивований висновок і на наступному етапі передати їх на розгляд Суду Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.

Угорщина

Реакцію ЄК викликало те, що 15 червня законодавці Угорщини схвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким контентом, що зображує гомосексуальність або зміну статі.

Закон розробила консервативна керівна партія прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес”. Ухвалили закон 157 голосами проти 1. Загальна чисельність депутатів — 199 осіб, більшість, 116 мандатів, має “Фідес”. На підтримку закону крім партії Орбана виступили також представники правої політсили “Йоббік”.

14 з 27 країн ЄС висловили “глибоку заклопотаність” з приводу закону в спільній декларації, ініційованій Бельгією. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також засудила законопроєкт.  Угорщина відхилила вимогу Європейської Комісії скасувати новий закон.

На переконання ЄК, Угорщина обмежила свободу висловлювання думок авторів і видавців книг і проводить дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, не надаючи жодних виправдань цього.

ЄК звинувачує країну у порушенні Директиви про аудіовізуальні медіапослуги, Директиви про електронну торгівлю, а також принципів Договору про свободу надання послуг і вільне переміщення товарів.

ЄК акцентує, що країна не повідомила про деякі суперечливі положення закону, хоча мала зобов’язання зробити це відповідно до Директиви про прозорість єдиного ринку.

“Положення також порушують людську гідність, свободу вираження поглядів та інформації, право на повагу до приватного життя, а також право на недискримінацію”, — наголосили в ЄК.

Польща

Що стосується Польщі, Комісія вважає, що польська влада не змогла належним чином відповісти на запити щодо характеру і впливу так званих “зон, вільних від ідеології ЛГБТ”.

Зони почали з’являтися у 2019 році. Деякі регіони країни ухвалили “Резолюцію проти ЛГБТ-ідеології” та інші декларації, що прямо чи опосередковано виключають ЛГБТ та їхні родини.

Європейський парламент своєю чергою ухвалив резолюцію, у якій наголосив, що існування таких зон, навіть якщо це не передбачає створення фізичних бар’єрів, є вкрай дискримінаційним заходом, який обмежує свободу пересування громадян ЄС.

Станом на січень 2020 року такі резолюції були ухвалені на 30% території Польщі, переважно на південному сході. Ці резолюції не мають юридичної сили і вважаються в першу чергу символічними, однак вони надають гомофобії офіційного статусу.

Теги: Єврокомісія, гомофобія, ЛГБТ, Польща, Угорщина

Читати #Букви у Telegram і у Facebook