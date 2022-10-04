Про це йдеться у пресрелізі Європарламенту.
Відповідно до резолюції, усі смартфони, планшети та камери, що продаються в ЄС, повинні бути оснащені зарядним портом USB Type-C вже до кінця 2024 року. Водночас на ноутбуки вимога поширюватиметься з весни 2026 року.
Відтак споживачам більше не потрібно буде купувати різні зарядні пристрої щоразу, коли вони купують новий пристрій, оскільки вони зможуть використовувати один зарядний пристрій для цілого ряду малих і середніх портативних електронних пристроїв.
Незалежно від їх виробника, усі нові смартфони, планшети, цифрові камери, навушники й гарнітури, ручні відеоігрові приставки та портативні колонки, електронні книги, клавіатури, миші, портативні навігаційні системи, й ноутбуки, які підзаряджаються через провідний кабель, що працюють з вихідною потужністю до 100 Вт, повинні будуть оснащуватися портом USB Type-C.
Усі пристрої, які підтримують швидку зарядку, тепер матимуть однакову швидкість зарядки, що дозволить користувачам заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного зарядного пристрою.
Оскільки бездротова зарядка стає все більш поширеною, Європейська комісія повинна гармонізувати вимоги сумісності до кінця 2024 року, щоб уникнути негативного впливу на споживачів і навколишнє середовище. Це також дозволить позбутися так званого ефекту технологічного “блокування”, коли споживач потрапляє в залежність від одного виробника.
Нові правила дозволять споживачам частіше використовувати зарядні пристрої повторно та заощаджувати до 250 мільйонів євро на рік, уникаючи покупки непотрібних зарядних пристроїв. Кількість зарядних пристроїв у ЄС, які викидаються або більше не використовуються, становить близько 11 000 тонн електронного сміття на рік.
Далі Рада ЄС має офіційно схвалити рішення, після чого його опублікують в Офіційному журналі ЄС.
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