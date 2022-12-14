Європейський парламент ухвалив надання Україні 18 мільярдів євро для допомоги протягом 2023 року. ЄП погодив відповідний законодавчий пакет.

Про це повідомили у заяві Європарламенту.

Європарламент ухвалив законодавчий пакет за терміновою процедурою запропонованою Радою ЄС. Він передбачає зміну в регламенті макрофінансової допомоги.

Ухвалена допомога дозволить 26 державам-членам ЄС виступати гарантами позики для України. Кредити матимуть пільговий період протягом десяти років. Щомісяця для нашої країни будуть виділяти до 1,5 мільярда євро.

Зазначимо, що Угорщина блокувала виділення пакета допомоги. Країна виступала проти на зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу в Брюсселі. Будапешт намагався протиснути ухвалення рішення для фінансової допомоги своїй країні. Для погодження надання 18 млрд євро було потрібне одностайне рішення.