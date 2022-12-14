Про це повідомили у заяві Європарламенту.
Європарламент ухвалив законодавчий пакет за терміновою процедурою запропонованою Радою ЄС. Він передбачає зміну в регламенті макрофінансової допомоги.
Ухвалена допомога дозволить 26 державам-членам ЄС виступати гарантами позики для України. Кредити матимуть пільговий період протягом десяти років. Щомісяця для нашої країни будуть виділяти до 1,5 мільярда євро.
Зазначимо, що Угорщина блокувала виділення пакета допомоги. Країна виступала проти на зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу в Брюсселі. Будапешт намагався протиснути ухвалення рішення для фінансової допомоги своїй країні. Для погодження надання 18 млрд євро було потрібне одностайне рішення.
- Франція надасть українському енергосектору допомогу на суму 415 мільйонів євро.
- Україна отримала 100 мільйонів євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку, кошти спрямують на фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.