Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки економіки країни в умовах повномасштабної війни.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейського парламенту.

Депутати Європарламенту схвалили пропозицію поновити призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій щодо українського експорту до Європейського Союзу ще на рік на тлі війни Росії проти України, яка перешкоджає Україні торгувати з рештою світу.

За таке рішення проголосували 537 євродепутатів, проти – 42, утрималися – 38.

Призупинення застосування тарифів стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень.

Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами угоди про асоціацію.

Зазначимо, що Росія вкотре заблокувала реєстрацію та проведення інспекцій вхідного флоту в межах “зернової ініціативи”.

Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила “зернову ініціативу”, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам “Чорноморської угоди”.

Станом на 8 травня на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені. Експорт української агропродукції “зерновим коридором” у квітні не досягнув і 3 млн тонн.