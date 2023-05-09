Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейського парламенту.
Депутати Європарламенту схвалили пропозицію поновити призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій щодо українського експорту до Європейського Союзу ще на рік на тлі війни Росії проти України, яка перешкоджає Україні торгувати з рештою світу.
За таке рішення проголосували 537 євродепутатів, проти – 42, утрималися – 38.
Призупинення застосування тарифів стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень.
Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами угоди про асоціацію.
Зазначимо, що Росія вкотре заблокувала реєстрацію та проведення інспекцій вхідного флоту в межах “зернової ініціативи”.
Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила “зернову ініціативу”, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам “Чорноморської угоди”.
Станом на 8 травня на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені. Експорт української агропродукції “зерновим коридором” у квітні не досягнув і 3 млн тонн.
- 19 травня 2022 року Європейський парламент ухвалив рішення щодо скасування на один рік мита на весь український експорт. Це зроблено для того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною.
- Уряд Великої Британії офіційно заявив про намір продовжити повністю безмитну торгівлю з Україною.
- 3 лютого Україна та Туреччина узгодили створення Зони вільної торгівлі. Відповідну угоду підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.