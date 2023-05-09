Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила “зернову ініціативу”, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам “чорноморської угоди”.

“Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід”, – йдеться в дописі.

Станом на 8 травня на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені. Експорт української агропродукції “зерновим коридором” у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

Зазначено, що Україна “категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на “зернову ініціативу”. “Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини”, – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “чорноморської зернової ініціативи”.

ДОВІДКОВО. 23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.

Своєю чергою, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через “саботування Росією “зернової ініціативи”.

“Нам відомо, що Росія відверто саботує дію “зернової угоди”. ООН, Туреччина та Україна співпрацюють з метою повноцінного поновлення “чорноморської ініціативи”. Станом на вчора, 1 травня, не зафіксовано жодного руху. Зараз у Босфорській протоці утворилася ціла черга із суден, які не можуть пройти перевірку”, – пояснив Братчук.

Варто відзначити, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.