Європейський парламент у своїй резолюції на підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО закликав президента України Володимир Зеленського не підписувати законопроєкт № 5655, авторства очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк, про реформу містобудування.

Джерело: Резолюція Європейського парламенту (пункт 17).

“Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести вигоду певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості. Закликаємо президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність”, – йдеться у 17 пункті резолюції.

Авторка законопроєкту № 5655, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк публічно вихваляє резолюцію, ухвалену Європарламентом, не помічаючи у ній заклик ветувати законопроєкт про реформу містобудування. Про це їй у Facebook написала голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

“Безумовно, важливі меседжі. Щоправда, я б особливу увагу звернула на те, що ЄП закликає президента не підписувати законопроєкт № 5655 та застерігає від зловживань під час відбудови на користь окремих осіб та груп інтересів”, – написала Іванна Климпуш-Цинцадзе у відповідь на публікацію Олени Шуляк щодо ухваленої Європарламентом резолюції.

Натоміть Олена Шуляк попросила показати документ, де це вказано, адже, ймовірно, вона не помітила 17-й пункт резолюції.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності”. Натомість українці створили петицію з проханням до президента накласти вето на законопроєкт, яка набрала понад 25 тисяч необхідних голосів.

За прийняття відповідного законопроєкту № 5655 у другому читанні проголосували 228 нардепів.

Пофракційно голосували так: фракція “Слуга народу” – підтримало із 215 нардепів, “Європейська Солідарність” – 0, “Батьківщина” – 0, “Платформа за життя та мир” – 9 із 19, “ГОЛОС” – 1 голос із 10 нардепів, “Відновлення України – 11 голосів із 12, “Партія “За майбутнє” – 11 із 14, “ДОВІРА” – 12 із 12.

У Мінінфраструктури переконують: суспільний запит на цю реформу існує вже давно, і зараз він особливо гострий.

Підтриманий у другому читанні законопроєкт передбачає зміну підходів до містобудування, зокрема максимальну цифровізацію процесів та автоматизацію дій з надання необхідних дозволів. У міністерстві обіцяють, що реформа принесе автоматизацію процесів, прозорість і антикорупцію та посилення відповідальності за незаконні дії.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок.

“А тим, хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!”, – попередив міський голова столиці. Він додав, що самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

Асоціація міст України, мери міст неодноразово наголошували і закликали депутатів допрацювати законопроєкт № 5655, обговорити його з громадськістю, із професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент.

“Саме так працює демократичне громадянське суспільство!”, – додав Кличко.

Як написав журналіст Юрій Ніколов, законопроєкт набрав достатню кількість голосів завдяки нардепам, що раніше входили до партії ОПЗЖ.

“Корупція породжує рукодупість, а вона вбиває техніку безпеки. У ситуації з № 5655 це означає, що жадібні до наживи злодії протягнули корупційний законопроєкт і не залишили навіть шпаринки для випуску пари розсердженими людьми”, – стверджує журналіст.

На сайті президента 12 грудня з’явилася петиція з проханням накласти вето на законопроєкт N 5655, де наголошується, що введення в дію цього законну призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам’яток великими забудовниками. Петиція набрала понад 25 тисяч необхідних голосів, проте президент Зеленський досі не надав відповіді щодо цієї петиції.