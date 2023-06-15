Джерело: пресслужба Європейського парламенту.
За резолюцію проголосували 425 депутатів, 38 голосували проти, 42 – утрималися.
Євродепутати закликають союзників по НАТО виконувати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення України приєднатися до Альянсу.
У резолюції євродепутати наголошують, що вони очікують, що “процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше”.
У документі також наголошується, що поки членства не буде досягнуто, ЄС разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні “тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові гарантії безпеки”, які мають бути запроваджені одразу після завершення війни.
“Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою”, – зазначили євродепутати.
Також у резолюції євродепутати засуджують руйнування Росією дамби Каховської ГЕС, наголошуючи, що це – воєнний злочин і велика шкода для довкілля. Депутати зазначають, що відповідальні за цей та інші воєнні злочини мають відповісти за свої дії згідно з міжнародним правом.
Зазначимо, що станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО сягнула 20. Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.
10 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до столиці України з неанонсованим візитом. Він підписав декларацію з президентом Володимиром Зеленським, у якій Оттава офіційно підтримала вступ України до НАТО.
- Серед союзників країн НАТО спалахнула дискусія, яка чинить тиск на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав значно швидший шлях до членства України в НАТО.
- Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що вступ України до НАТО важливий для всього європейського континенту. Він закликав не відтерміновувати запрошення України до Альянсу, аби не повторити ситуацію з 2008 роком.
- Вільнюський муніципалітет долучився до ініціативи підтримки вступу України до НАТО, тому з 7 до 11 липня в столиці Литви вивісять щонайменше 33 тисячі українських прапорів.