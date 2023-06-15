Сьогодні, 15 червня, Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.

Джерело: пресслужба Європейського парламенту.

За резолюцію проголосували 425 депутатів, 38 голосували проти, 42 – утрималися.

Євродепутати закликають союзників по НАТО виконувати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення України приєднатися до Альянсу.

У резолюції євродепутати наголошують, що вони очікують, що “процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше”.

У документі також наголошується, що поки членства не буде досягнуто, ЄС разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні “тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові гарантії безпеки”, які мають бути запроваджені одразу після завершення війни.

“Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою”, – зазначили євродепутати.

Також у резолюції євродепутати засуджують руйнування Росією дамби Каховської ГЕС, наголошуючи, що це – воєнний злочин і велика шкода для довкілля. Депутати зазначають, що відповідальні за цей та інші воєнні злочини мають відповісти за свої дії згідно з міжнародним правом.

Зазначимо, що станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО сягнула 20. Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.

10 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до столиці України з неанонсованим візитом. Він підписав декларацію з президентом Володимиром Зеленським, у якій Оттава офіційно підтримала вступ України до НАТО.